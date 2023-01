L’ambasciatore iraniano in Spagna rifiuta di stringere la mano alla regina Letizia

Stanno facendo discutere le immagini ritraenti l’ambasciatore iraniano Hassan Ghashghavi che, al momento del saluto ai reali di Spagna, non ha stretto la mano alla regina Letizia. Durante il tradizionale ricevimento annuale del corpo diplomatico accreditato, l’uomo ha infatti salutato la donna con un cenno al capo e non con una stretta di mano come invece hanno fatto tutti gli altri diplomatici presenti. L’ambasciata ha fornito una spiegazione rilasciando un comunicato in cui spiega le ragioni del gesto.

L’ambassadeur de la République islamique d’Iran à Madrid, Hassan Ghashghavi, a refusé de serrer la main de la reine Letizia d’Espagne @elmundoes pic.twitter.com/IDGu8JmMZL — L’important (@Limportant_fr) January 26, 2023

L’ambasciatore iraniano in Spagna non stringe la mano alla regina Letizia

Come si vede dalle immagine registrate dal canale ufficiale della casa reale spagnola, Ghashghavi ha dato la mano a Felipe VI per poi procedere verso l’uscita. Un fatto che ha generato non poche critiche sui social network, dove l’uomo è stato accusato di non riconoscere il ruolo di Doña Letizia e di averle mancato di rispetto.

L’ambasciata iraniana a Madrid si è quindi vista costretta a rilasciare una dichiarazione in cui afferma che il palazzo reale era informato del fatto che l’ambasciatore non avrebbe potuto stringere la mano della regina e che «questa situazione ha una spiegazione assolutamente religiosa e non indica una mancanza di rispetto alla posizione o alla figura di una donna».

La spiegazione dell’ambasciata

In tutto il mondo, in tutte le occasioni e in tutti i luoghi, i diplomatici sono infatti tenuti a rispettare un protocollo che si basa su antichi e noti principi cerimoniali della Repubblica islamica d’Iran. Dal trionfo della rivoluzione islamica del 1979, gli uomini non possono dare la mano alle donne in pubblico – le regole prevedono un saluto con la mano sul petto, gesto che effettivamente Ghashghavi ha fatto. L’ambasciata ha ribadito di aver avvisato la Casa Reale che quest’ultimo non avrebbe potuto dare la mano alla regina nella mail di conferma della sua partecipazione alla cerimonia inviata in data 17 gennaio.