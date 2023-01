Amazon, tagli al personale: verranno licenziati 18.000 dipendenti

Amazon ha confermato il maxi taglio al personale, in tutto 18.000 posti di lavoro verranno eliminati. È la più grande riduzione di personale tra quelle annunciate negli ultimi mesi dalle grandi aziende tecnologiche.

I tagli al personale decisi da Amazon

Amazon, il colosso aziendale migliore al mondo dell’e-commerce, ha annunciato che taglierà fuori 18mila dipendenti in tutto il mondo: negli ultimi mesi diversi colossi societari, come Twitter e Meta, avevano già annunciato licenziamenti per tantissimi dipendenti, ma quello di Amazon è il più grande di tutti. La procedura di licenziamenti ad Amazon era già cominciata negli ultimi mesi infatti da novembre alcune indiscrezioni giornalistiche avevano pubblicato la notizia che l’azienda avrebbe attuato licenziamenti per migliaia di persone. Il dato ufficiale sorprende tutti, perché è più grande di quanto previsto, le notizie citavano circa 10 mila licenziamenti.

Questa riduzione di personale riguarda i settori che si occupano di vendite e risorse umane e non il personale dei suoi magazzini. Dunque, il colosso dell’e-commerce non rinuncia alla sua forza logistica ma si è concentrato sul ridurre personale in altri settori. Amazon conta 1,5 milioni di dipendenti, quindi i licenziamenti porteranno un ribasso dell’1 per cento del personale. Infatti l’azienda aveva interrotto prima le assunzioni nel settore della vendita al dettaglio, poi ha iniziato a fare licenziamenti ed ha anche eliminato alcuni settori considerati meno profittevoli o più sperimentali.

Le parole dell’Amministratore Delegato della società

In una comunicazione ufficiale ai dipendenti l’amministratore delegato Andy Jassy ha spiegato le motivazioni di questa decisione. L’AD ha affermato che non è stata una scelta facile: «Lavoriamo per sostenere coloro che sono colpiti offrendo pacchetti che includono un pagamento, benefit sanitari e sostegno».

Andy Jassy ha poi continuato osservando come «Amazon ha navigato un’economia incerta e difficile in passato e continuerà a farlo. Questi cambiamenti ci aiuteranno a perseguire opportunità di lungo termine con una struttura dei costi più forte».