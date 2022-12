Amazon Prime Video, film e serie in uscita a gennaio 2023

Amazon Prime Video cosa offre a gennaio 2023? La piattaforma propone 3 nuovi film e 5 serie Tv, tra cui anche la serie dedicata completamente a Lillo. Ecco quali sono le date da segnalare in agenda.

Amazon Prime Video, cosa vedere a gennaio 2023: i film e le serie Tv

I film appartengono al genere biografico, alla commedia d’azione e al drammatico. Si parte il 19 gennaio con Lamborghini, The Man behind the Legend. La pellicola biografica racconta la storia di Ferruccio Lamborghini, interpretato per l’occasione da Frank Grillo. È il 1916 quando Ferruccio nasce in una famiglia di contadini. Nel 1963, dopo aver creato il marchio e fondato la sua azienda, Ferruccio dovrà scontrarsi con la concorrenza di Enzo Ferrari nel difficile mondo delle automobili di lusso. Il 27 gennaio è la volta di Un matrimonio esplosivo. La commedia d’azione si basa su una giovane coppia che decide di sposarsi in un luogo difficile da raggiungere, costringendo i parenti a vivere un’avventura straordinaria. La sposa è interpretata da Jennifer Lopez. Gli ospiti vengono presi di mira da dei criminali, che li tengono in ostaggio, mentre la coppia ha dei forti dubbi se proseguire con la relazione o no.

L’ultimo film, che uscirà il 28 gennaio si chiama Ipersonnia ed è un film drammatico thriller di fantascienza. Diretto da Alberto Mascia, nel film i detenuti in carcere sono costretti a un sonno fino a fine pena. Questo evita problemi economici e di sovraffollamento. Lo psicologo del carcere, interpretato da Stefano Accorsi, si renderà conto che mancano i dati su un detenuto e inizierà a indagare, aprendo un vaso di Pandora.

Le novità da vedere a gennaio 2023

Le serie Tv sono cinque. Si parte con il botto il 5 gennaio con la serie Sono Lillo. Il giorno dopo, 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è la volta di The Rig. Il 13 gennaio torna Hunters con la seconda stagione.

Nello stesso giorno approda su Amazon Prime Video un’altra seconda stagione, quella della docuserie The Test. Infine, arriva la seconda stagione anche per La leggenda di Vox Machina il 20 gennaio.