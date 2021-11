Amazon Prime lancia la docu-serie All or Nothing: Juventus

Si chiama All or Nothing ed è la docu-serie sulla Juventus lanciata in streaming oggi da Amazon Prime Video. Le telecamere portano gli spettatori dove non è praticamente mai possibile accedere: all’interno dello spogliatoio di una squadra di calcio. In otto episodi, Amazon condensa una intera stagione, la scorsa. Un’annata non semplice per il club bianconero, con l’arrivo di Andrea Pirlo in estate e quel quarto posto conquistato all’ultima giornata, dopo 9 anni consecutivi di scudetti vinti.

All or Nothing: Juventus racconta un punto di vista inedito

Un punto di vista completamente inedito, quello raccontato da All or Nothing: Juventus. Nel calcio lo spogliatoio è considerato un luogo sacro e per questo la presenza delle telecamere, per di più in un’annata complicata, assume un valore ancora maggiore. A questo, agli allenamenti e all’aspetto prettamente sportivo, che tanto appassiona i tifosi bianconeri e non solo, si aggiunge l’aspetto umano dei calciatori e del tecnico. Ciò che traspare non è soltanto la passione, il gesto tecnico, la gioia per un gol o la delusione per una sconfitta. C’è la tensione giornaliera, ma anche la concentrazione all’interno del gruppo, gli scontri, le motivazioni, tutto ciò che guida un gruppo per un lungo campionato, fatto di mesi altalenanti di gioie e dolori.

Preparati a scoprire tutte le sfumature di una bandiera 📺 𝐓𝐮𝐭𝐭𝐢 gli episodi di #AllOrNothingJuventus da oggi disponibili su @primevideoit pic.twitter.com/JQvswHOuH3 — JuventusFC (@juventusfc) November 25, 2021

All or Nothing: Juventus scopre alcuni altarini

Senza fare spoiler per non privare i lettori del piacere di scoprire i dettagli della serie, c’è un esempio preciso che lascia trasparire quale possa essere l’impatto su una squadra e sul calcio italiano di una serie simile. Uno dei protagonisti di All or Nothing: Juventus è il presidente Andrea Agnelli. Tra le prime battute pronunciate e riprese dalle telecamere ce n’è una destinata a fare scalpore e che è già stata ripresa dai giornali sportivi e dai tifosi. «Sono Presidente da 10 anni: al di là dei risultati sportivi, per me lo scorso anno è stato un anno di m…», dice Agnelli, sottolineando che «si deve essere un gruppo, tutti nella stessa direzione, in Pirlo credo moltissimo, sta al gruppo seguirlo sempre e comunque. Sarà difficile, io ho l’entusiasmo di una volta». La dirigenza juventina e Andrea Pirlo, invece, si sono salutati a fine stagione e come sappiamo sulla panchina bianconera è tornato Massimiliano Allegri.

#Agnelli da #AllornothingJuventus: “Sono Presidente della #Juventus da 10 anni. Quando guardo l’anno scorso (quello con Sarri allenatore, ndr) ve lo dico dal cuore, al di là di quelli che sono stati i risultati sportivi, per me è stato un anno di merda” — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) November 25, 2021

Calcio e Serie Tv: altre produzioni Amazon e Netflix

La Juventus è la prima formazione della Serie A ad essere protagonista di una serie simile, ma di prodotti di questo genere ce ne sono altri. Sulla stessa impronta, ad esempio, Amazon Prime Video ha prodotto nel 2018 All or Nothing: Manchester City e nel 2020 All or Nothing: Brazil national team In catalogo si nota pure Inside Borussia Dortmund del 2019 e la “romantica” serie Take us home: Leeds United. Anche Netflix ha più volte utilizzato questa tipologia di racconto per squadre di calcio, come nel caso di Sunderland Till I Die o anche First Team: Juventus, oltre a innumerevoli prodotti riguardanti atleti singoli, da Maradona a Messi passando per Tevez e molti altri.