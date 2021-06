L’Amazon Prime Day 2021 è iniziato ed è il momento di trovare l’offerta giusta. Dalla mezzanotte di oggi 21 giugno, infatti, è scattato uno dei periodi più attesi dai consumatori di tutto il mondo: per due giorni, oggi e domani 22 giugno, il colosso dell’e-commerce offrirà circa 2 milioni di prodotti sul suo store a prezzo scontato. Si va dalla tecnologia, con smartphone, console per videogiochi, accessori e pc, alla domotica, passando per l’elettronica e la cura della persona. E ancora, giochi per bambini, moda, oggetti per la casa e il giardino. Per accaparrarsi le offerte è necessario essere clienti Prime, abbonandosi al servizio (annuale o mensile). Dopo 30 giorni di prova gratuita, il costo ammonta a 3,99 euro al mese oppure 36 euro per l’intero anno. Ecco le offerte da tenere d’occhio.

Amazon Prime Day: occhio agli smartphone

Fra i prodotti più gettonati per gli acquisti online ci sono gli smartphone. Per l’occasione, Amazon offre il nuovo iPhone 12 da 128 Gb a 789 euro invece di 989, con un ribasso di 200 euro. Sebbene il melafonino fosse già sceso di prezzo negli scorsi giorni, è la prima volta che lo si può trovare sotto gli 800 euro. Scontata anche la versione Mini (719 invece di 889 euro). Non solo Apple. L’azienda cinese OnePlus offre il suo modello OnePlus Nord a 265 euro, il prezzo più basso mai registrato online, mentre Xiaomi propone il Mi11 da 128 Gb a 650 euro (di listino invece ammonta tra i 750 e gli 800)

Amazon Prime Day: cuffie Bose in offerta

Spazio anche gli amanti della musica. Amazon offre infatti le cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700 a 230 euro invece di 270. Dotate di cancellazione attiva del rumore, dosabile su una scala da 0 a 10, consentono di mantenere l’alta qualità di riproduzione senza le distrazioni esterne, favorendo relax e concentrazione. Vista la loro leggerezza, sono comode anche per essere indossate a lungo.

Amazon Prime Day: accessori per la cucina

Amazon strizza l’occhio all’ambiente domestico e offre numerosi accessori e utensili da cucina a presso ribassato. Ad attirare l’attenzione sono i prodotti di Joseph Joseph, tra cui un set di mestoli (22 euro invece di 29), un set di coltelli (79 anziché 95) e uno di taglieri che stanno in piedi da soli (19 euro al posto di 24).

Amazon Prime Day: via col Roomba

Stanchi di pulire la casa con stracci e scope? Amazon offre sul suo store gli aspirapolveri Roomba. Il modello base è il Roomba 692 che oggi e domani è disponibile al costo di 180 euro anziché i soliti 250, mentre il più sofisticato è il 971 (adatto per chi possiede animali domestici) che sarà disponibile al costo di 350 euro, circa cento in meno del solito.

Amazon Prime Day: Audible e Kindle

Amazon offre per i suoi Prime Day il servizio di lettura online Audible gratis per 30 giorni e, confermando l’iscrizione, si potranno ricevere un buono regalo Amazon del valore di 15 euro da utilizzare su migliaia di prodotti nonché il 20 per cento di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi. L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Spazio anche a Kindle Unlimited, con 3 mesi di uso gratuito per avere accesso a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Disponibile anche il device Kindle Paperwhite da 6 pollici e 8 Gb di memoria a soli 109 euro, con un risparmio del 20 per cento sul prezzo di listino.

Amazon Prime Day: Echo Dot

Tra i prodotti più interessanti c’è sicuramente Amazon Echo Dot, l’altoparlante intelligente di quarta generazione con cui interfacciarsi con Alexa. Oggi e domani lo si può acquistare al prezzo di appena 24,99 euro, rispetto al prezzo pieno di 59,99, con uno sconto applicato pari al 58 per cento. Ottimo per gestire l’appartamento hi-tech, per chiedere informazioni sul traffico o sul meteo prima di uscire per lavoro oppure semplicemente per riprodurre i brani preferiti tramite le app di straming musicale Spotify o Amazon Music.

Amazon Prime Day: Fire Stick per tivù

Interessante l’offerta di Fire Stick, ossia chiavette che si collegano al televisore tramite la porta HDMI per consentire l’accesso a internet. Utili per dare nuova vita a un dispositivo che vanta già qualche anno di servizio, sono disponibili in più versioni, ma a catturare l’attenzione è oggi la Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione (32 euro invece di 59, con risparmio del 45 per cento). Il dispositivo consente di guardare i contenuti preferiti di Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Now, Mediaset Play Infinity, RaiPlay, Disney+ ed Apple TV con la qualità del 4K. Più caro il Fire Tv Cube (69,99 euro invece di 119,99), device dotato di comando vocale collegato ad Alexa che controlla anche soundbar e luminosità delle televisioni.

Amazon Prime Day: Smart Tv

A partire da settembre, molti televisori non saranno più in grado di ricevere il nuovo segnale a causa dell’evoluzione tecnologica al DVB-T2. Grazie ad Amazon Prime Day, sono disponibili a prezzi più accessibili numerose Smart Tv, tra cui meritano una menzione speciale due prodotti targati LG e Samsung. Il primo, LG OLED65C14LB Smart TV 4K 65″, vanta 65 pollici, un processore α9 di quarta generazione, Google Assist e Alexa integrati e quattro ingressi HDMI 2.1: il tutto a soli 1999 euro anziché 2699. Più accessibile invece il prodotto di Samsung, LS05T The Sero, (699 euro invece di 1499, con risparmio del 53 per cento): 43 pollici, ha la peculiare caratteristica di ruotare in verticale o in orizzontale in base ai contenuti riprodotti, con modalità “panorama” per i film e modalità ritratto per contenuti mobile.

Amazon Prime Day: servizi in offerta

I clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani musicali senza pubblicità e a centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.