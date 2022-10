Amazon Prime Day 2022: la guida alle offerte dell’11 e 12 ottobre

Nuovo appuntamento con gli sconti online. L’11 e 12 ottobre infatti torna l’Amazon Prime Day, la due giorni dedicata alle migliori offerte dell’e-commerce. Sei settimane prima del Black Friday, quest’anno previsto per venerdì 25 novembre, il colosso di Jeff Bezos presenta centinaia di prodotti a prezzo vantaggioso, con prezzi più bassi anche del 50 per cento. Su tutti, spiccano i device Echo tra cui Alexa e le Fire Stick. Senza però dimenticare la telefonia con smartphone e smartwatch tra cui Samsung Galaxy, iPhone e Xiaomi. E ancora, sconti su capi di abbigliamento, domotica, giochi da tavolo e prodotti per la cura della persona. Ecco una guida completa con tutto quello che bisogna sapere per iscriversi e approfittare delle offerte.

Amazon Prime Day, come funziona e come iscriversi

L’Amazon Prime Day durerà come da tradizione 48 ore. Le offerte, alcune delle quali tuttavia già disponibili online, avranno inizio a mezzanotte dell’11 ottobre e proseguiranno fino alle 23.59 del 12 ottobre. Vi si può accedere solo se iscritti al servizio Amazon Prime, al costo di 49.90 euro per un anno. Gratuito però il primo mese, con possibilità di cancellazione senza alcuna penale in qualsiasi momento. Oltre alle nuove offerte, il servizio consente di usufruire di numerosi vantaggi sul colosso dell’e-commerce.

’Tis the season to be a Prime member 🎉 Get two days of holiday deals before anyone else and feel like a big deal. October 11-12. pic.twitter.com/djx4G4Njzy — Amazon (@amazon) September 26, 2022

Tutti gli utenti possono ricevere in un giorno lavorativo i prodotti con la dicitura Amazon Prime e in una finestra di due ore la spesa online grazie ad Amazon Prime Now (disponibile tuttavia solo in alcune città). E ancora, largo a film e serie tv di Prime Video, tra cui Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere con l’atteso finale di stagione venerdì 14 ottobre. Presente Prime Music con 2 milioni di brani, Twitch Prime con nuovi videogame ogni mese e Prime Reading per centinaia di e-book. Senza dimenticare l’archivio illimitato online con Amazon Prime Photo per non perdere nemmeno uno scatto e avere memoria libera sui device.

Amazon Prime Day, le migliori offerte online dell’11 e 12 ottobre

Amazon con Echo Dot e Fire Stick, ma anche telefonia e abbigliamento

I clienti Prime potranno trovare online centinaia di prodotti in decine di categorie differenti a prezzo ribassato. Amazon Echo Show 5 di seconda generazione è già disponibile a soli 34.99 euro invece di 84.99 grazie a uno sconto del 59 per cento. Sconti anche su Echo Dot di terza generazione (17.99 invece di 49.99) e per le Fire Stick, device in grado di rendere smart anche una vecchia tv. Il prezzo per lo streaming HD è di 22.99 invece di 39.99, con uno sconto del 43 per cento, mentre la versione 4K è disponibile a 29.99 invece di 59.99 (sconto del 50 per cento). Prezzo vantaggioso per gli e-reader Kindle, con il Paperwhite da 8 GB a 129.99 al posto di 149.99 euro. Amazon offre in saldo anche i suoi extender Wi-Fi eero 6, disponibili con il 30 per cento di sconto a 69 euro.

Non solo marchio Amazon, ma anche tante proposte di numerose aziende esterne. Gli Amazon Prime Day presentano il 30 per cento di sconto per i prodotti per la casa e la cucina. Offerte per DeLonghi, iRobot, Moulinex ed Ecovacs. Stesso discorso anche per la salute e la cura della persona, da Maybelline New York a Garnier, passando per L’Oreal ed Elemis. Non mancano i saldi per l’elettronica, con sconti del 35 per cento su Pc e smartphone. Da Samsung con la gamma Galaxy ad Apple con iPhone 13 e 13 Pro, passando per LG, Lenovo, Sony e Xiaomi, le offerte soddisfano tutti i gusti. Largo all’abbigliamento con Pepe Jeans, Michael Kors, Vans, Champion e molti altri dalle pantofole alle giacche, passando per gli accessori. E ancora, sconti per alimentari, fai da te, prima infanzia e prodotti per l’ufficio.

Gaming e fotografia, ma anche giardinaggio e prodotti per animali

Senza dimenticare il gaming, con accessori per amanti di console e computer. Presenti infatti tastiere, ma anche controller, webcam e microfoni. Disponibili da domani anche telecamere di sicurezza per la propria casa, sia per esterno sia per interno, tra cui la Reolink 4K a 154.99 euro. Spazio a fotocamere digitali e alle action cam per le riprese subacquee, ma anche strumenti per il birdwatching. Eccellente il binocolo con visione notturne Dsoon a 142 euro. Non manca il giardinaggio con tende da esterno per il proprio patio o giochi per bambini. Senza dimenticare gli accessori per la cura della vegetazione: dalle affilatrici alle luci LED, passando per avvolgitubi, tagliasiepi e fioriere. Amazon Prime Day ha pensato anche agli animali domestici. Disponibili guinzagli, cappottini per la stagione invernale, giochi per gatti e strumenti per la tolettatura. Infine spazio anche per gli amanti di gioielli e orologi per tutte le tasche.