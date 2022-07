Amazon Prime Day 2022, come funzionano i resi

Amazon Prime Day 2022 è alle porte. La maratona di sconti avrà luogo il 12 e il 13 luglio e per prepararsi al meglio molti utenti intendono fugare tutti i dubbi prima dell’inizio dei super sconti. Tra le domande più pressanti sull’iniziativa del colosso dell’e-commerce spicca: come funzionano i resi per l’Amazon Prime Day 2022? È possibile restituire agevolmente gli articoli se non si dimostrano all’altezza delle aspettative una volta arrivati a casa? La risposta breve è sì. Ecco come fare.

Come funziona il reso per l’Amazon Prime Day 2022?

Amazon Prime Day è una due giorni di sconti e promozioni che non cambia le politiche di reso della piattaforma. Il fatto che gli articoli siano a prezzo ridotto, stavolta il 12 e 13 luglio, non implica che i consumatori debbano rinunciare ad alcun diritto sugli acquisti che scelgono di fare. In effetti le politiche di reso di Amazon non vengono modificate durante i giorni del Prime Day, perché esse fanno riferimento alla garanzia legale legata all’esperienza di shopping sul portale.

Come effettuare una restituzione su Amazon?

Per chi però si è iscritto da poco al programma Prime per usufruire della spedizione gratuita, utile nei giorni di sconto, vale la pena spiegare come funzionano i resi. I prodotti acquistati direttamente da Amazon si possono restituire ricevendo in cambio l’intero importo speso per l’acquisto della merce. Se il cliente effettua il reso entro 14 giorni dalla data di acquisto, non dovrà pagare nemmeno le spese di spedizione ad Amazon. Se invece effettua la restituzione (in questo caso si parla di ripensamento) entro i 30 giorni dalla data di ricezione della merce, il cliente riceverà indietro solo costo del prodotto, mentre la spedizione sarà a suo carico.

E per gli articoli venduti da terzi? Si può sempre ricevere il rimborso del costo dell’articolo, ma toccherà al consumatore coprire le spese di spedizione, a meno che la restituzione non avvenga ai sensi della garanzia legale. Per casi particolari è comunque bene consultare la guida su resi di Amazon con tutte le istruzioni specifiche in merito.

Quali articoli non si possono restituire

Quasi tutti gli articoli in vendita su Amazon possono essere restituiti, tranne alcuni, per comprensibili motivazioni. Si tratta di: