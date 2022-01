Amazon prime 2022 tutte le uscite di gennaio

Con l’ingresso del nuovo anno molte piattaforme streaming hanno rivoluzionato i propri palinsesti. Da Netflix a Disney Plus, non fa eccezione, naturalmente, la sezione video del colosso di Jeff Bezos: Amazon Prime. Dopo essersi acaparrato la Champions League, il canale online punta a rinfoltire il proprio catalogo di film e serie tv. Ecco dunque tutte le uscite previste per gennaio 2022 su Amazon Prime Video, che si fa sempre più strada nel mondo dello streaming. Per gli appassionati di film e serie tv abbonati ad Amazon, senza dubbio il 2022 si apre con interessanti novità.

Amazon prime: le uscite di gennaio 2022

Il film più atteso è certamente The Tender Bar della regia di George Clooney, tratto dal romanzo del Premio Pulitzer “Il bar delle grandi speranze” di J.R. Moehringer. Come prodotto originale italiano c’è invece Ariaferma con Toni Servillo e Silvio Orlando, pellicola acclamatissima in occasione dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Tra le serie tv più attese c’è poi la produzione italiana “Monterossi”. Si tratta di una fiction basata sui romanzi di genere giallo scritti da Alessandro Robecchi, e sarà disponibile dal 17 gennaio 2022. Un’altra serie tv che gli spettatori sperano di vedere a breve è As We See It, otto episodi disponibili dal 21 gennaio 2022.

Tutti i titoli originali targati Amazon Prime

