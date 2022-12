Amazon, una guida alle offerte di Natale fino al 22 dicembre

Mancano sempre meno giorni al Natale e, di conseguenza, diminuisce il tempo per trovare il regalo giusto. Amazon non dimentica i suoi clienti e fino al 22 dicembre corre in soccorso dei più in difficoltà con offerte imperdibili che abbracciano più settori. Sconti infatti per i capi di abbigliamento, ma anche sui prodotti per animali e dispositivi hi-tech. Telefonia, informatica, gaming, ce n’è per tutti i gusti. C’è spazio anche per gli addobbi natalizi, dalle luminarie per l’esterno ai dettagli per abbellire il proprio albero in casa. Ecco la guida completa con le migliori informazioni per non lasciarsi scappare l’offerta giusta.

Le migliori offerte di Natale su Amazon disponibili fino al 22 dicembre

1. Addobbi per interni ed esterni, il Natale secondo Amazon

Tradizione vuole che, il giorno dell’Immacolata, in famiglia si inizino i preparativi per addobbare la propria casa in vista del Natale. Sebbene oggi in tanti inizino molto prima dell’8 dicembre, su Amazon è disponibile un vasto assortimento di decorazioni per interni ed esterni a meno di 20 euro. È il caso delle luci Moxled a cascata da nove metri a soli 16.14 euro invece di 29.99, con risparmio del 46 per cento. Con 60 lampadine in nove metri e cavo di alimentazione da cinque, vantano otto modalità di illuminazione e un timer. Sono disponibili in tre versioni (bianco ghiaccio, caldo e multicolore) e anche con lunghezza di 15 metri, al costo però di 24.64 euro. Circa 31 euro invece il prezzo delle luci Roadayly, che vantano ben 1000 LED su 30 metri più cinque per il cavo di alimentazione.

Restando nel campo delle illuminazioni, Weily offre le strisce luminose da 10 metri per decorare gli interni della propria casa. Con supporto Bluetooth, è possibile controllarle da smartphone e sincronizzarle con una canzone preferita o persino con la propria voce. A 14.47 euro, con risparmio di oltre il 50 per cento, si trova su Amazon il proiettore per esterni di Sodree, ideale non solo per Natale ma per ogni festività. A distanza di massimo 20 metri, può coprire un’area di 70 metri quadri. Disponibili in offerta anche le decorazioni per il proprio albero di Hasuprofi da 38 pezzi con palle di Natale e fiocchi di neve. Il prezzo è di 17.24 euro invece di 25.99 con sconto del 34 per cento. A poco più di 10 euro si trova invece la carta per i pacchi regalo di Mtsce completa di adesivi, etichette e rotolo di nastro biadesivo per imballaggio.

2. Prodotti per animali, il meglio per il proprio amico a quattro zampe

Anche i nostri amici a quattro zampe meritano un regalo di Natale. Amazon infatti propone in offerta anche prodotti per animali, dalle protezioni per sedili dell’auto e arredamento fino ai giocattoli e al cibo. Quanto alle prime, sugli scudi il coprisedile Petking Premium per cani, ottimo per far accomodare il proprio cane sul sedile posteriore della macchina senza ripulire tutto. Il prezzo è di 29.74 euro al 15 per cento di sconto. Per i giocattoli è disponibile la pallina automatica di WwvvPet al prezzo di 13.59 euro. È in grado di muoversi da sola in più direzioni e di emettere una luce rossa che attirerà l’attenzione del felino. Con una ricarica di un’ora e mezza può retare accesa per quattro ore, ma si può spegnere con un timer dopo 30 minuti. Offerta su Amazon anche per il distributore automatico di cibo della Rojeco a 50.99 euro.

3. Dalla telefonia al gaming, regali hi-tech per Natale

Amazon non può dimenticare il settore hi-tech, con proposte allettanti di device ma soprattutto accessori legati alla telefonia, all’informatica e al gaming. Disponibile gran parte della gamma Nokia, come l’X10 da 6.6 pollici con 64 Gb di memoria interna e 6 di Ram al prezzo scontato 249.99 euro. Invitante per il prezzo vantaggioso il C2 da 32 Gb e 2 Gb di Ram, che costa solo 89 euro grazie all’offerta del 18 per cento. Come detto, non mancano gli accessori tra cui i power bank per ricaricare lo smartphone in qualsiasi momento. Ottima l’offerta di Fahefana da 10 mila mAh in grado di ridare energia ai dispositivi Android e iOS per due volte. Il prezzo è di 13.59 euro invece di 22.99 con risparmio del 41 per cento. Quanto al gaming, in offerta cuffie, joypad per console e accessori per computer fino al 50 per cento di sconto.

4. Capi di abbigliamento per tutte le età, il top per essere alla moda

Non è da meno poi la moda, che su Amazon si presenta con numerose offerte per tutti i gusti. Ci sono capi maschili e femminili, per l’infanzia e per l’attività sportiva. Restando in tema natalizio, non può che spiccare l’offerta del pigiama Kouric con versioni abbinate per tutta la famiglia. Realizzato in materiale sintetico, è un’ottima idea per chi ama collezionare foto collettive ogni anno oppure per trascorrere le festività con un tocco di colore in più. Sul fronte presenta il disegno di un alce e la scritta “Merry Christmas”. Il prezzo è di 25.48 per adulti e 23.78 per bambini. Tante le idee regalo grazie alla linea Amazon Essentials che presenta capi di abbigliamento a tema Disney e Marvel. Disponibili infatti felpe dei supereroi, vestitini da principessa e tante proposte che spaziano dall’infanzia fino all’età adulta.

5. Dispositivi Amazon, l’occasione giusta per un device a buon mercato

In chiusura, non si può evitare di dedicare un paragrafo della guida sulle offerte di Natale ai dispositivi Amazon. Fino al 22 dicembre sono disponibili Echo Dot ed Echo Show 5 di seconda generazione oltre agli auricolari Echo Buds, anch’essi di seconda generazione. Questi ultimi sono disponibili con il 33 per cento di sconto a 79.99 euro invece di 119.99. Compatibili con dispositivi sia Android sia iOS, hanno cinque ore di autonomia e dispongono di audio dinamico e cancellazione attiva del rumore. Comodi e compatti, si possono utilizzare con i comandi vocali grazie ad Alexa. L’Echo Dot 5 è disponibile in due versioni, l’una con orologio al prezzo di 39.99 euro (43 per cento di sconto) e l’altra senza a 10 euro in meno (scontata a metà prezzo).