Amazon, l’indiscrezione sul licenziamento di 10 mila dipendenti

Amazon starebbe pensando al licenziamento per 10 mila dipendenti. A rendere nota l’indiscrezione è la testata giornalistica New York Times, che rivela come il piano potrebbe essere messo già in atto questa settimana. Questo striderebbe con la nuova campagna di beneficenza di Jeff Bezos.

Amazon, Nyt prevede licenziamenti per 10 mila dipendenti

I tagli non sarebbero previsti con una linea trasversale tra tutti i reparti, ma solo in alcuni settori, in ottica chirurgica. Infatti, nel mirino ci sarebbero gli apparati retail e quelli dedicati all’assistente vocale Alexa. Anche le risorse umane potrebbero subire un calo. Per un’azienda di grandi dimensioni sarebbe un segnale particolare, ma non per Amazon. Infatti, si tratterebbe del 3% dei dipendenti corporate e meno dell’1% dei dipendenti in generale.

Infatti, inclusi i lavoratori a ore, Amazon può contare su 1,5 milioni di persone alle sue dipendenze. Negli ultimi mesi c’erano già stati dei tagli sulle spese. Per esempio, era venuto a mancare il servizio di Amazon Care. Si tratta dell’assicurazione sanitaria, obbligatoria in molti Paesi, che Amazon aveva inserito nei suoi servizi, ma che non aveva raggiunto un numero sufficiente di clienti.

Amazon, 10 mila dipendenti in meno: l’indiscrezione sui licenziamenti

Tra gli altri prodotti che sono venuti meno c’è il robot per le consegne. Il progetto impiegava circa 400 dipendenti. Infine, anche Fabric.com, che vendeva articoli da cucito da 30 anni, ha dovuto chiudere i battenti, proprio per una mancanza di mercato a quanto pare. I dipendenti sono scesi, con quasi 80 mila dipendenti in meno, con la sostituzione con personale a ore. A settembre 2022 erano venute meno le assunzioni per i team dei reparti minori della multinazionale.

La multinazionale non ha voluto commentare l’indiscrezione, ma prima di parlare di vera e propria crisi, si deve pensare anche che questi sono numeri bassi per Amazon. Infatti, il colosso ha a oggi 1,5 milioni di dipendenti. Per un’azienda del genere, 100 mila dipendenti in meno non fanno la differenza. Anche Meta e Twitter hanno previsto licenziamenti di massa.