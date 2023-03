Amazon licenzierà altri 9 mila lavoratori: la lettera di Andy Jassy ai dipendenti

La crisi delle Big Tech sembra inarrestabile. Dopo l’annuncio di Mark Zuckerberg di nuovi licenziamenti, pari a 10 mila unità, anche Amazon si appresta a tagliare ancora il proprio comparto dipendenti. L’amministratore delegato del colosso dell’e-commerce, Andy Jassy, ha inviato una lettera ai lavoratori in cui parli di «eliminare altre 9 mila posizioni nelle prossime settimane». Un fulmine che non arriva, però, a ciel sereno. Amazon, così come Google, Meta, e altri colossi del settore, continua a vivere un periodo di incertezza causato dal contraccolpo economico post-pandemia. E così si trova costretto a licenziare, come spiega l’amministratore delegato.

La lettera di Jassy: «Decisione difficile»

Nella comunicazione ufficiale inviata a tutti i dipendenti, l’amministratore delegato Andy Jassy spiega: «Vi scrivo per condividere con voi che intendiamo eliminare altre 9mila posizioni nelle prossime settimane. Questa è una decisione difficile, ma che riteniamo sia per il bene della società nel lungo termine». La nota prosegue: «La società è attualmente concentrata sulla necessità di ottimizzare i costi, investendo allo stesso tempo nella soddisfazione dei clienti». Si tratta del secondo round di licenziamenti dopo quello portato a termine tra la fine del 2022 e il gennaio 2023, che ha coinvolto circa 18 mila lavoratori. A essere interessati dal nuovo processo di tagli al personale potrebbero essere le divisioni del cloud computing, delle risorse umane e della pubblicità.

Anche Meta licenzierà altri 10 mila lavoratori

La notizia scuote ancora il comparto delle Big Tech. Ma nei giorni scorsi, comunicazioni simili erano state rilasciate anche da altri colossi. Su tutti, è stato Meta a lanciare la bomba sui propri dipendenti, comunicando circa 10 mila licenziamenti in tutto il mondo. Il 14 marzo scorso il Ceo Mark Zuckerberg ha dichiarato che si aspetta «di ridurre le aziende di 10 mila persone e di chiudere circa 5 mila posizioni aperti per cui non abbiamo ancora assunto nessuno». Nei giorni scorsi anche Spotify, colosso dello streaming musicale, ha spiegato che saranno licenziate circa 9 mila persone. Ma nell’elenco ci sono anche Google e Microsoft.