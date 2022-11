Amazon potrebbe licenziare anche in Italia

Dopo Twitter e Facebook sembra che anche Amazon sia in procinto di licenziare un gran numero di dipendenti. Dopo l’alto numero di assunti in tutto il mondo, con l’apertura di diverse sedi nei Paesi più importanti del pianeta, il colosso del multimilionario Jeff Bezos potrebbe essere a un passo dal taglio dei suoi lavoratori. Una scelta che influirebbe anche sul numero di personale attualmente impegnato in Italia. A confermarlo è stata la vicepresidente e country manager Amazon Italia e Spagna, Mariangela Marseglia. Una frase che preoccupa i circa 17mila lavoratori italiani, a oltre una settimana dalla notizia secondo cui sarebbero 10mila, ma in tutto il mondo, i licenziamenti previsti da Amazon, che si concentrerebbe soprattutto negli Usa.

Marseglia: «Possibili aggiustamenti nel 2023»

Così come accaduto con Meta, anche Amazon si starebbe preparando a licenziare in Italia. Mariangela Marseglia lo conferma tra le righe. La vicepresidente e country manager di Amazon Italia e Spagna spiega: «Dopo aver tanto assunto, stiamo avviando un processo di verifica generale anche per il nuovo contesto economico che potrebbe sfociare nei primi mesi del 2023 in aggiustamenti, che nel caso non saranno indiscriminati». Non sarebbero tanti, ma potrebbero esserci. In Italia lavorano in 17mila per il colosso di Jeff Bezos, ma sarebbero pochi quelli inseriti nel conto totale dei circa 10mila previsti in tutto il mondo, secondo le indiscrezioni, dal quartier generale.

A Brera una galleria pop-up per tre giorni

Intanto proprio ieri e fino a venerdì 25 novembre Amazon prende corpo. E lo fa in Italia, a Milano, nel cuore di Brera. Si chiama galleria pop-up e si tratta di un piccolo spazio in cui il colosso dell’e-commerce venderà i prodotti di piccole e medie imprese italiane, divisi per fascia di prezzo. Sempre Mariangela Marseglia su Repubblica ha spiegato il senso dell’iniziativa: «Il successo di queste realtà equivale al nostro successo».