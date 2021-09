Settembre è il mese degli annunci hardware. Dopo i nuovi iPhone di Apple e la presentazione della serie Surface di Microsoft, è ora il turno di Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha infatti tenuto ieri, 29 settembre, un evento virtuale in cui ha annunciato tutti i suoi nuovi dispositivi, dalle aggiunte alla line up Echo, passando per i servizi di monitoraggio e sicurezza.



I migliori device presentati da Amazon

1- Astro, il cane hi-tech che sorveglia la casa

Il titolo di device più strano, ma certamente unico, presentato da Amazon va di diritto ad Astro. Si tratta di un nuovo robot basato sulla tecnologia Alexa, che combina la visione artificiale e l’intelligenza artificiale. L’idea di base è quella di risolvere ogni problema legato ai dispositivi fissi, consentendo anche una comunicazione più semplice per anziani e disabili. Astro è in grado di controllare le stanze, le persone e gli animali domestici mentre i proprietari di casa sono impegnati altrove. Progettato infatti per muoversi in completa autonomia, sfrutta il movimento dello schermo e il supporto vocale per districarsi abilmente in ogni spazio. Il suo prezzo ammonterà a 1.499,99 dollari (per adesso sarà riservato al mercato statunitense) ma, il giorno di lancio, sarà disponibile a 999 dollari.

2- Eco Show 15, una bacheca virtuale per tutta la famiglia

Progettato per essere montato sulla parete in posizione verticale e orizzontale, Eco Show 15 rappresenta una vera bacheca hi-tech per tutta la famiglia e, grazie al suo display Full HD da 15,6 pollici, costituisce il più grande schermo mai progettato da Amazon. Fra le funzioni vanta un supporto a numerosi widget tra cui il calendario, gli elenchi delle cose da fare e comode app per scrivere la lista della spesa. Grazie al processore Neural Edge AZ2, è possibile inoltre addestrare Alexa a riconoscere il suono del campanello e del frigorifero quando rimane accidentalmente aperto. Vanta persino una fotocamera da 5 megapixel e microfoni per le videochiamate, entrambi disattivabili quando non in uso. Può essere utilizzato anche come tv per lo streaming di Netflix e Prime Video, mentre in modalità standby offre un’ottima vetrina. Disponibile a breve, è possibile preordinarlo al costo di 249,99 euro.

3- Amazon Glow, il videotelefono per i bambini

Fra i dispositivi più interessanti presentati dal colosso fondato da Jeff Bezos c’è indubbiamente Amazon Glow. Si tratta di un dispositivo pensato appositamente per i più piccoli che si presenta come un display smart con un proiettore in grado di creare un’immagine virtuale di 19 pollici sensibile al tocco. Dotato anche di uno schermo LCD da 8 pollici, è progettato principalmente per fornire un supporto alle attività didattiche e ricreative a distanza. Amazon ha infatti dichiarato di aver collaborato per la sua realizzazione con vari creatori di contenuti di Disney, Mattel, Nickelodeon e Sesame Street. Disponibile per ora solo sul mercato americano, ha un costo di 249 dollari.

4- Con Smart Thermostat la temperatura è sempre sotto controllo

Quante volte ci siamo lamentati di trovare una casa troppo fredda perché abbiamo dimenticato di accendere i termosifoni? Con Smart Thermostat il problema sarà presto risolto, dato che è possibile controllare la temperatura delle proprie mura domestiche a distanza. Il dispositivo, realizzato in collaborazione con la società Honeywell, utilizza la tecnologia Home e funziona come un tradizionale termostato. Sarà possibile dunque riscaldare o raffreddare la casa tramite app o con il supporto di Alexa oltre che tramite il controllo touch. Disponibile in America dal 5 novembre al costo di 59 dollari, arriverà in Europa probabilmente nel 2022.

5- Eero Pro 6, il router per connettere 75 dispositivi

Uno dei problemi di chi vive in una casa grande è quello di fornire una copertura internet a tutte le stanze. Amazon ha dunque studiato Eero Pro 6, router compatibile con standard Wi-fi 6 e tecnologia TrueMesh (capace di migliorare ogni tipologia di rete in tempo reale grazie agli algoritmi) in grado di connettere fino a 75 dispositivi contemporaneamente. Sarà possibile coprire così fino a 190 metri quadri con un solo device, arrivando a un totale di 560 metri quadri con un bundle di tre. Già disponibile, ha un costo di 199 euro (in offerta anche tre dispositivi a 511 euro)

6- Blink Video Doorbell, videocitofono in Full HD

Amazon ha presentato Video Doorbell, il primo videocitofono che vanta la collaborazione della società di smart home Blink. Si tratta di un dispositivo con schermo Full HD 1080p per giorno e notte, avvisi diretti al telefono tramite chiamate o notifiche push e audio bidirezionale. Compatibile con Echo e Fire, vanta una batteria in grado di durare fino a due anni prima di essere sostituita. Disponibile a breve, avrà un costo di 59,99 euro e sarà accompagnato da due accessori: il caricatore a energia solare Solar Panel Mount e il supporto led Floodlight Mount, entrambi acquistabili con un’aggiunta di 39,90 euro l’uno.

7- Halo View, fitness a portata di polso

Grazie al suo design essenziale, Halo View rappresenta un vero dispositivo smartband capace di concorrere con Fitbit e Huawei. L’obiettivo è quello di fornire supporto all’utente durante la giornata, sia nelle faccende quotidiane con spostamenti a lavoro e nei negozi sia negli allenamenti sportivi. Disponibile al momento solo in America al prezzo di 79 dollari, non è chiaro se arriverà in Italia. La precedente versione infatti non era mai giunta in Europa, essendo riservata esclusivamente per il pubblico statunitense.