Amazon, prima denuncia penale in Italia contro broker delle recensioni false

Amazon ha presentato in Italia la sua prima denuncia penale contro le recensioni false in cambio di denaro o prodotti gratuiti. Insieme a quella civile depositata in Spagna e ad altre dieci azioni legali avviate negli Stati Uniti, l’azione punta ad individuare e bloccare i gestori di siti o gruppi social che alimentano questo mercato.

Amazon, denuncia penale in Italia contro la recensioni false

La denuncia, la prima presentata a livello europeo, prende di mira uno dei principali broker che vendono recensioni false. Secondo l’accusa, l’operatore avrebbe creato una rete di persone, con cui comunicava tramite Telegram per non essere rintracciato, disposte a comprare prodotti su Amazon e a pubblicare recensioni a 5 stelle in cambio di un rimborso completo dei loro acquisti.

«La decisione di Amazon di riportare questo caso all’Autorità Giudiziaria dimostra la determinazione dell’azienda a fermare coloro che traggono profitto ingannando i clienti e i partner di vendita. Queste condotte possono integrare reati per i quali in Italia sono previste pene detentive e pecuniarie», ha comunicato il colosso. Dharmesh Mehta, vice president of selling Partner Services di Amazon, ha aggiunto che oltre a continuare ad innovare i propri sistemi di rilevamento e prevenzione delle recensioni false nello store, la società continuerà ad individuare i malfattori che alimentano questi giri e ad agire contro di essi.

Le altre azioni legali

Oltre a quella in Italia, Amazon ha anche presentato la sua prima denuncia civile in Spagna contro un broker di recensioni false, Agencia Reviews. Negli Stati Uniti sono diverse le azioni legali intentate contro soggetti che tentano di aggirare i sistemi di controllo, unite alle lettere di diffida inviate a cinque siti web con sede in Germania che indirizzavano i visitatori a broker di false recensioni. Da allora, tutte e cinque le piattaforme hanno deciso di interrompere questa attività firmando una lettera di cessazione attività.