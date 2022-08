Amazon compra Roomba: 1,7 miliardi di dollari per rilevare iRobot

Amazon continua a ingrandirsi e annuncia l’acquisto di un marchio che ha fatto irruzione nel mondo degli elettrodomestici ormai tempo fa: iRobot. Si tratta dell’azienda produttrice del popolare aspirapolvere Roomba. Il colosso dell’e-commerce ha valutato la società circa 1,7 miliardi di dollari, incluso il debito netto del produttore, e ha comunicato l’acquisto avvenuto nel corso della sessione di giovedì. Il prezzo speso è di 61 dollari ad azione, pari a 1,666 miliardi di euro e con un premio del 22 per cento rispetto al prezzo di chiusura.

Amazon compra iRobot: Angle resta amministratore delegato

Archiviata la contrattazione e comunicato l’acquisto, adesso si aspetta soltanto la chiusura della transazione. Un processo non immediato, perché soggetto a determinate condizioni. Tra queste ci sono sia le approvazioni delle norme sia quelle degli azionisti di iRobot. Ciò che è certo, è che quando la transazione sarà completata sarà ancora Colin Angle a guidare la società. L’amministratore delegato resterà in carica. A dichiararlo è stato Dave Limp, vicepresidente senior di Amazon Devices: «Per molti anni, il team di iRobot ha dimostrato la sua capacità di reinventare il modo in cui le persone puliscono con prodotti incredibilmente pratici e ingegnosi».

Angle: «Amazon condivide la nostra passione»

Soddisfatto anche Colin Angle, presidente e Ceo di iRobot: «Da quando abbiamo fondato iRobot, il nostro team ha avuto come missione quella di creare prodotti innovativi e pratici che semplificassero la vita dei clienti, dando vita a invenzioni come Roomba e iRobot Os. Amazon condivide la nostra passione per la creazione di innovazioni che consentano alle persone di fare di più a casa, e non riesco a pensare a un posto migliore per il nostro team per continuare la nostra missione. Sono entusiasta di far parte di Amazon e di vedere cosa potremo costruire insieme per i clienti nei prossimi anni».