Il buon gusto deve esser cattivo. La bellezza sta negli occhi di chi guada. L’estetica è fatica: fanatica fa natica. Monotonie in corpo 11. Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che giace. Quando l’inquisirono per corruzione, Formigoni dichiarò d’esser un noto amante del bello e d’aver ricevuto solo bei regali, sicché per lui vergai questo palindromo: “A te si doni solo, golosino di seta”. Chi scrive bene sa che è possibile scriver male con dolo, con artifizio, con sintassi sbilenche: lo si fa per far sorridere chi scrive bene. «Lo so che tutti mi hanno sempre considerato uno stronzo: è il mio stile». La bellezza de I Tenenbaum. Wes Anderson che cristallizza il tempo sugli abiti dei protagonisti poiché i Seventies erano i tempi gloriosi della famiglia. Quella sua maglietta Fila tanto stretta al punto che mi immaginavo Borg. L’averti amato è un reato caduto in prostrazione.