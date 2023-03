Amanda Lear: età, carriera, vita privata, David Bowie

Attorno alla biografia ed alla vita stessa di Amanda Lear ruotano tante leggende e tanti misteri. All’anagrafe Amanda Tapp, non si ancora bene se sia nata a Saigon oppure ad Hong Kong, a novembre o a giugno, tra il 1939 o il 1946. Secondo la biografia ufficiale, si sarebbe trasferita a Parigi dopo aver terminato la scuola per studiare presso l’Académie des beaux-arts prima di entrare alla St. Martins School of Art di Londra. Agli inizi degli anni ’60 intraprese la carriera da modella durante la quale si è sempre contraddistinta per la sua androginia, particolarità che attrasse molti amori della sua vita, su tutti il pittore Salvador Dalì e il cantante David Bowie.

Amanda Lear: biografia e carriera

Modella, showgirl e cantante, tra la fine degli anni ’70 e per tutti gli ’80 fu un personaggio televisivo molto apprezzato che riscosse anche un discreto successo musicale grazie alla sua voce bassa e sensuale. Nella sua carriera da cantante ha pubblicato 18 album e 50 singoli, vendendo circa 15 milioni di album e 25-30 milioni di singoli. Come soubrette e conduttrice è stata famosa in Italia, Francia e Germania.

Nel settembre 1980 ha fatto il suo esordio come presentatrice televisiva. La Rai la chiama a condurre, insieme con Enrico Beruschi, le due serate della Mostra Internazionale Di Musica Leggera Di Venezia, e nel 1983 conduce con Andrea Giordana il programma di successo W le donne. Da allora si afferma la carriera televisiva in Italia e la Lear condurrà trasmissioni e show, tra cui Cocktail d’amore e La grande notte del lunedì sera. In tempi più recenti è stata anche giurata a Ballando con le stelle. Il 22 gennaio 2020, a Parigi, prende parte come modella all’ultima sfilata di Jean-Paul Gaultier, che ha celebrato i 50 anni di carriera prima del ritiro.

La vita privata e i grandi amori

Nel 1965, all’età di 26 anni, Amanda Lear sposa Morgan Paul Lear a Chelsea e, dopo la separazione dal marito, decise di tenere il suo cognome. È stata poi l’amante di Salvador Dalì per 16 anni, una relazione mai nascosta. La Lear accompagnava il pittore a tutti gli eventi mondani ed è stata sua musa e modella. Altro amore celebre fu David Bowie. Il cantante fu colpito dalla Lear quando vide la copertina dell’album For Your Pleasure dei Roxy Music, nel 1973, sulla quale era immortalata con un abito nero attillato con al guinzaglio una pantera nera. I due ebbero un rapporto intenso e breve.

Nel 1979, invece, sposò l’aristocratico francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villele, un produttore musicale, amante e figlio adottivo dello scrittore Roger Peyrefitt. L’uomo morì nell’incendio della loro villa in Provenza. In quegli stessi anni conobbe, in occasione del programma su Italia 1 Il brutto anatroccolo, il modello Manuel Casella, di 40 anni più giovane. I due sono stati insieme dal 2001 al 2008.

Le voci sulla sua sessualità

A metà degli anni sessanta hanno iniziato a diffondersi voci sempre più insistenti secondo cui la Lear, prima di intraprendere la carriera di indossatrice e fotomodella, fosse stata un ragazzo di nome Maurice Alain René Tap, nato il 18 giugno 1939 e la cui transizione a Casablanca risaliva a due operazioni effettuate dal celebre chirurgo dottor Burou. La Lear ha sempre smentito le voci di un cambio di sesso. «Uomo? Donna? Io sono ciò che mi si crede», rispose una volta Amanda Lear all’ennesima domanda sulla vera natura del suo personaggio.