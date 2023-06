Il Festival di Sanremo 2024 sarà l’ultimo condotto da Amadeus, perlomeno per il momento. A confermarlo è stato lo stesso presentatore in una recente intervista esclusiva concessa a Giuseppe Candela del Fatto Quotidiano. Il conduttore ha parlato dunque del suo futuro legato alla kermesse, pur non precludendosi alcuna possibilità per gli anni a venire.

Amadeus: «Sanremo 2024 sarà il mio ultimo Festival, ma potrei tornare in futuro»

L’intervista è stata in realtà un’occasione per il presentatore di fare un po’ il punto della situazione sui suoi impegni attuali e futuri e sui risultati ottenuti con una trasmissione come I Soliti Ignoti che si è da poco conclusa. C’era però un comprensibile grande interesse anche e soprattutto rispetto al Festival di Sanremo, del quale sarà al timone per il quarto anno consecutivo anche nel 2024. Il motivo dietro all’interesse del pubblico per l’argomento è legato alla boutade che qualche giorno fa Fiorello aveva fatto in diretta a Viva Rai 2, lasciando intendere (scherzando) che in realtà Amadeus non fosse così convinto di condurre anche la prossima edizione del Festival. La battuta era probabilmente legata all’attuale clima che si respira in Rai, che in questi giorni ha assistito all’abbandono di volti storici come Fabio Fazio e Lucia Annunziata.

Amadeus ha dunque potuto smentire una volta e per tutte le voci circolate, dichiarando che sì, sarà lui il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024. C’è un però: questa sarà la sua ultima edizione. A proposito Amedeo Sebastiani ha precisato: «Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni».

Cosa ci dobbiamo aspettare da Sanremo 2024: le anticipazioni di Amadeus

La prossima edizione della kermesse è al momento in una fase embrionale: d’altra parte mancano pur sempre 9 mesi. Amadeus è comunque già al lavoro per definire i primi dettagli dell’evento, sui quali non si è voluto sbilanciare più di tanto. Parlando di chi sarà al suo fianco come co-conduttore, Amadeus ha per esempio dichiarato che inizierà a pensarci a settembre. Rispetto al cast il presentatore ha poi aggiunto: «Ho voglia di cambiare quest’anno, provo a ragionare per trovare qualcosa che non ho fatto in passato. […] Un paio di sogni ce li ho, non li svelo. Ci lavoro, in entrambi i casi spero valga l’idea che questo è il mio ultimo Festival e quindi che questi miei desideri si possano realizzare».