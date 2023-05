Amadeus chiama Fiorello in diretta: «Resto volentieri in Rai, a Sanremo libero di scegliere»

Amadeus resterà in Rai a condurre il Festival di Sanremo 2024 oppure sarà costretto ad andarsene come altri prima di lui? Da giorni sono in molti a porsi questa domanda, alla luce dei recenti addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, ma anche delle dichiarazioni di Fiorello a Viva Rai Due. Qual è, dunque, la verità riguardo al futuro di Amedeo Sebastiani in azienda? Questa mattina ha finalmente parlato il diretto interessato.

Amadeus a Viva Rai Due: «Resto volentieri, in Rai libero di scegliere»

Nonostante le voci circolate e le relative riflessioni che ne sono emerse no, Amadeus non lascerà l’azienda di Viale Mazzini, perlomeno non subito e in ogni caso non sono queste le sue attuali intenzioni. Nella mattinata di oggi, martedì 30 maggio, Amadeus ha chiamato il suo amico “Fiore” e ha tenuto a mettere i puntini sulle i nel merito della questione, dichiarando: «Rimango volentieri in Rai e sto lavorando serenamente con l’amministratore delegato al prossimo Sanremo».

A queste frasi Fiorello ha quindi risposto dicendo: «Sono uscite molte indiscrezioni di cui non abbiamo parlato per non creare oltremodo polemiche su qualcuno che controllerebbe le tue scelte musicali…», ricevendo però l’immediata risposta di Amadeus che ha precisato: ««Non ci sono agenti segreti che controllano niente».

Amadeus dunque, starebbe lavorando serenamente con tutta la Rai, in tutta tranquillità ma soprattutto con «totale libertà di scelta».

Cosa aveva detto Fiorello sul futuro di Amadeus

Proprio pochi giorni fa Fiorello aveva dichiarato che il conduttore l’aveva chiamato, incerto sul da farsi e sulla conduzione della prossima edizione della kermesse. Il presentatore siciliano, ad ogni modo, sarebbe tornato sui suoi passi appena un paio di giorni dopo, confermando che in realtà la sua era una semplice battuta. Amadeus, d’altra parte, ha come noto già firmato il contratto per la conduzione e la direzione artistica di Sanremo 2024, le cui date per ora ancora non sono state confermate in forma ufficiale.