Sanremo 2023, Amadeus sentito dalla Digos per il «caso Blanco»

Continua la telenovela di Sanremo 2023 con il caso Blanco infatti stando agli ultimi aggiornamenti, Amadeus sarebbe stato ascoltato dalla Digos come persona informata sui fatti accaduti.

Le parole di Dagospia in merito ad Amadeus sentito dalla Digos

Come rivela Dagospia, Amadeus, presentatore del Festival di Sanremo 2023, sarebbe stato ascoltato dalla Digos di Milano, come persona informata sui fatti accaduti, per il suo ruolo di direttore artistico e conduttore, sul Caso Blanco. Proprio in occasione della sua esibizione all’Ariston, il cantante Blanco, dopo aver avuto dei problemi d’audio, ha distrutto la scenografia, diventando il protagonista di una lunga polemica. Il giorno dopo tuttavia il cantante ha chiesto scusa con il conduttore, con tutta l’organizzazione del Festival e con il pubblico per via del suo comportamento. Nonostante le scuse dell’artista la Procura di Imperia aveva aperto un’indagine nei confronti di Riccardo Fabbriconi, il vero nome di Blanco, con l’accusa di danneggiamento. Il portale Dagospia aggiunge novità in merito infatti si legge: «Dagospia può svelare che nei giorni scorsi alla Digos di Milano è stato avvistato Amadeus. Il conduttore pare sia stato ascoltato proprio sul caso Blanco e il mistero dei fiori. Ovviamente non risulta tra gli indagati ma è stato sentito, in virtù del suo ruolo di direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023, come persona informata sui fatti».

La difesa di Blanco sull’episodio

Solo qualche giorno fa, a rompere il silenzio sull’episodio, è stato proprio Blanco. Tornando a parlare di quanto accaduto al Festival di Sanremo, il cantante ha detto: «La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare m**da su un ragazzo di vent’anni. Però intanto hanno mangiato su questa cosa».