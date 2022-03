Festival di Sanremo, Amadeus condurrà anche le prossime due edizioni

Il Festival di Sanremo non si ferma all’Amadeus ter: prosegue con il quater e persino con il quinquies. Come annunciato dalla Rai, «sarà Amadeus il Direttore Artistico e il conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo». Così è stato concordato questa mattina, spiega la nota, durante un incontro nel quale l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il Direttore del Prime Time Stefano Coletta, «ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio». Che, ovviamente, ha avuto esito positivo.

Festival di Sanremo 2023 e 2024, la soddisfazione di Amadeus

«Sono felice e onorato», ha dichiarato Amadeus, che tiene le redini del Festival di Sanremo dall’edizione 2020. «Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare». Squadra che vince non si cambia: il detto vale più che mai per Sanremo, che negli ultimi hanno ha vissuto una vera e propria rinascita, in cui il direttore artistico e conduttore Amadeus ha avuto un ruolo fondamentale.

Festival di Sanremo ancora a Amadeus, le reazioni sui social

«Per usare una metafora calcistica, “squadra che vince non si cambia”. Sarebbe pazzesco con questo successo non pensare a una conduzione di Amadeus», aveva affermato Fuortes a febbraio, celebrando i successi del direttore artistico ravennate, che così rimarrà a timone della kermesse canora per cinque edizioni consecutive. Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. «Amadeus conduttore e direttore artistico di Sanremo per i prossimi due anni non si molla il posto fisso», scrive una utente su Twitter.

C’è invece chi ha subito pensato ai “poveri” Jalisse, che non avevano preso bene l’ennesima esclusione dal Festival di Sanremo, lanciando pesanti accuse a Amadeus, il quale aveva risposto: «Nulla di personale, ma le canzoni da scegliere sono 22».

Festival di Sanremo, Amadeus come Pippo Baudo e Mike Bongiorno

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, compirà 60 anni il prossimo 4 settembre. Sono solo due i conduttori che hanno avuto il timone del Festival di Sanremo per cinque edizioni consecutive: si tratta ovviamente di Pippo Baudo (1992-1996) e Mike Bongiorno (1963-1967), che sono anche in vetta per numero di conduzioni totali, rispettivamente 13 e 11. Amadeus nel 2024 raggiungerà Nunzio Filogamo al terzo posto.