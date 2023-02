Sanremo 2023, il bacio inaspettato tra Amadeus e Rocío Muñoz Morales

C’era anche Rocío Muñoz Morales nella terza serata del Festival di Sanremo 2023, che ha visto la riproposizione di tutti i brani in gara oltre all’esibizione dei Maneskin e all’incursione di Sangiovanni che ha cantato Fatti rimandare dalla mamma con Gianni Morandi. L’attrice spagnola, salita sul palco insieme a Massimo Ranieri per presentare il nuovo show di Rai 1 che la vedrà condurre al fianco del cantante, è stata al centro di una gag che l’ha vista dare un inaspettato bacio ad Amadeus.

Il bacio tra Amadeus e Rocío Muñoz Morales a Sanremo 2023

La modella ed ex ballerina si è lanciata in un excursus su tutte le cose che ha imparato in questi dieci anni in Italia. Tra queste anche il saluto italiano con stretta di mano più doppio bacio, che spesso sfocia in momenti di imbarazzo quando le teste vanno nella stessa direzione. Esattamente quello che è successo tra lei e il conduttore.

«Tu immagina che non mi hai mai visto in vita tua e quindi ci presentiamo. Noi spagnoli diamo il bacio e voi italiani date la mano», ha esordito l’attrice. «A volte le due cose insieme», ha commentato Ama. E così, nel tentativo di inscenare il saluto, i due si sono dati un bacio sulle labbra scatenando gli applausi e le risate in platea. «Raoul (ndr. Bova, marito di Rocio) e Giovanna, potete stare tranquilli», ha rassicurato il direttore artistico.

La reazione di Giovanna Civitillo

La telecamera ha subito inquadrato Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus seduta in prima fila insieme al figlio. Dinanzi al bacio, la showgirl si è lasciata andare ad una risata condita da un po’ di stupore. Un momento diventato virale sui social dove stanno già impazzando i meme, da quelli che la ritraggono con gli occhi di fiamma a quelli con il video di Blanco che distrugge il palco dell’Ariston correlati dalla didascalia «quello che avrebbe voluto fare Giovanna».

