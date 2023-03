Alvin e la presunta lite con Ilary Blasi: «Manca poco e pubblico gli audio»

Presunta lite tra Alvin e Ilary Blasi. Poco prima dell’inizio del reality Mediaset «L’Isola dei Famosi» i due si sarebbero scontrati e i rapporti tra loro si sarebbero definitivamente incrinati.

La presunta lite tra Alvin e Ilary Blasi

In questi giorni si parla di un’ipotetica lite che avrebbe distrutto definitivamente i rapporti tra Ilary Blasi e Alvin, storico inviato dell’Isola dei Famosi, programma che ripartirà tra qualche settimana. «O me o lei» avrebbe seccamente esclamato Alvin ai dirigenti di Canale 5, riferendosi a quella che pare ormai un’ex amica.

La Blasi comunque è la conduttrice scelta come punto cardine del programma quindi molto probabilmente sarà Alvin ad abbandonare la trasmissione. Le voci poi, sarebbero supportate da un post su Instagram che Alvin ha pubblicato in queste ore e che ha scatenato i social.

Le reazioni degli utenti al post dello storico inviato dell’Isola dei Famosi

«Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca». Questo è il contenuto del post che Alvin ha pubblicato su Instagram, allegando poi lo screen della schermata Whatsapp che mostra lo scambio di vocali con Ilary. Poi gli hashtag #adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione, aggiunti come a sottolineare di una rottura che davvero potrebbe essersi verificata.

Tuttavia, non tutti sono sicuri che la lite sia avvenuta e che il litigio sia reale. Tra i follower non manca chi ha qualche perplessità sulla effettiva serietà e originalità dell’accaduto tra Alvin e Ilary Blasi, anche perché la storia di amicizia tra i due va avanti da anni. «È un post ironico» scrive qualcuno; «Pubblicità per l’Isola», ipotizza un altro utente social. Ma per ora nulla è stato aggiunto o confermato, lasciando in attesa coloro che seguono la vicenda e si aspettano di conoscere la verità dietro a questo sfogo social di Alvin. Chissà se nei prossimi giorni arriverà un commento anche da parte di Ilary Blasi e soprattutto chi sostituirà Alvin in caso di addio dell’inviato.