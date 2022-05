Alvan, chi è il cantante francese in gara all’Eurovision 2022 con le Ahez

Cantante francese con all’attivo diversi singoli e un EP, Alvan è stato scelto per rappresentare la Francia all’Eurovision Song Contest 2022 in collaborazione con le Ahez: vediamo chi è e quali sono state le tappe più significative della sua carriera prima di approdare al concorso musicale europeo.

Chi è Alvan

Nato a Lorient il 17 marzo 1993 e all’anagrafe Alexis Morvan-Rosius, ha iniziato a produrre musica nel 2011 ma solo quattro anni dopo ha deciso di farne un mestiere abbandonando il suo lavoro nel settore della sanità. Nel 2016 ha iniziato pubblicare singoli originali (tra cui Dame de cœur, Kangei, Pure, Bodhyanga, Sanzel, Amazone) e ha vinto la competizione musicale per artisti emergenti BPM Contest, che lo ha portato a firmare un contratto discografico con la Elektra Records France.

Da allora ha partecipato a vari festival musicali, fra cui il Trans Musicales a Rennes nel 2021, e aperto i concerti degli Ofenbach e di Petit Biscuit. Come artista, ama mescolare generi diversi all’interno della sua musica e, nonostante il suo suono sia principalmente radicato nell’elettronica, le sue composizioni sono ibride e includono anche ingredienti tipici dei canti tradizionali e degli elementi organici.

Alvan all’Eurovision 2022

Annunciato tra i dodici artisti partecipanti a Eurovision France, c’est vous qui décidez 2022, il programma di selezione del rappresentante francese all’annuale Eurovision Song Contest, ha presentato per la prima volta Fulenn, l’inedito realizzato con il trio femminile Ahez. I quattro sono risultati vincitori dell’evento sia nel voto della giuria che in quello del pubblico, e per questo sono stati designati a fare le veci della propria nazione al festival europeo.

La loro è la seconda canzone eseguita in lingua bretone nella storia della manifestazione dopo Diwanit bugale di Dan Ar Braz & L’Héritage des Celtes, presentato all’Eurovision Song Contest 1996. Ispirato alla leggenda bretone di una giovane donna che si emancipa dalle norme sociali ballando di notte bagnata dalla luce di un falò (“Fullen” significa infatti “fanciulla”), il brano vuole lanciare un messaggio sull’emancipazione del genere femminile.