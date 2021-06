Altrimenti ci arrabbiamo. Di nuovo. Ha scosso i social la notizia lanciata da Christian De Sica, ospite del programma su Rai Uno Da noi…a ruota libera. Il cult del 1974 , con Bud Spencer e Terence Hill,…altrimenti ci arrabbiamo! avrà nuova vita nel remake che vedrà Edoardo Pesce e Alessandro Roja nei panni dei protagonisti e lo stesso De Sica in quelli del cattivo. L’idea nasce probabilmente per onorare la memoria del compianto Bud Spencer, all’anagrafe Carlo Pedersoli, scomparso cinque anni fa, il 27 giugno 2016. Rifare un film che ha segnato la storia del grande e del piccolo schermo italiano e che ha fatto ridere generazioni non è un compito facile, anzi rischia di essere un boomerang per produzione e cast.

Le tre scene indimenticabili di…Altrimenti ci arrabbiamo!

Nel film originale del 1974, diretto da Marcello Fondato, Bud Spencer e Terence Hill interpretavano Ben e Kid, amici (ma sempre rivali), accomunati dalla passione per le corse automobilistiche. Assieme e a pari merito, i due vincono una frenetica gara di rallycross, durante la quale hanno più volte tentato di speronarsi a vicenda. Il premio consiste in una dune buggy rossa con la capotte gialla nuova di zecca e i due, non potendo dividerla, decidono di contendersela. In che modo? Una gara di birra e salsicce. La sfida viene però interrotta dai perfidi scagnozzi del Capo (John Sharp), uno speculatore edilizio intenzionato a demolire il luna park in cui i due si sono dati appuntamento per costruire una serie di grattacieli. Quando la dune buggy va in fiamme a causa di una rissa, Ben e Kid lottano per ottenere indietro la loro preziosa auto. Sarà difficile replicare le scazzottate e l’umorismo dei due protagonisti accompagnati dalla colonna sonora degli Oliver Onions, il duo composto da Guido e Maurizio De Angelis: da Dune Baggy a celebre coro dei pompieri. Sono tante le scene che hanno reso …altrimenti ci arrabbiamo! un classico, ma qui ne abbiamo selezionate tre davvero indimenticabili.

1. …altrimenti ci arrabbiamo!: la sfida a birra e salsicce

Un esempio di comicità unica nel suo genere, capace di fare ridere gli spettatori anche senza dover ricorrere a un copione complesso e a dialoghi filosofici. La semplicità con cui la camera si sposta sui volti dei due protagonisti, mostrandone le espressioni mentre addentano le salsicce e tracannano birra, è un vero classico della coppia Spencer-Hill. Il disinteresse quasi svogliato di Bud, certificato dalla lentezza dei suoi morsi, contrasta perfettamente con il sorriso inconfondibile di Terence, che pregusta la vittoria della sfida ancor prima della fine.

2. …altrimenti ci arrabbiamo!: la scazzottata nella palestra

Non esiste film di Bud e Terence senza una sana e liberatoria scazzottata. In …altrimenti ci arrabbiamo! ce ne sono diverse, ma quella che probabilmente è entrata nell’immaginario collettivo si tiene in una palestra. Nonostante i nemici siano poco più di 10, la rissa prosegue per svariati minuti senza annoiare mai lo spettatore. Un avvertimento: il pugno dall’alto di Bud, ribattezzato “pugno del piccione” difficilmente potrà essere replicato.

3. …altrimenti ci arrabbiamo!: il coro dei pompieri

Il coro dei pompieri è un vero classico del nostro cinema, che unisce le risate alla tensione da poliziesco. Un sicario di nome Paganini insegue Ben e Kid per ucciderli e i tre giungono in un teatro dove si stanno svolgendo delle prove di canto da parte dei vigili del fuoco. I due si mimetizzano fra uomini e donne, continuando a cantare e spostandosi continuamente per avere salva la vita. Una scena talmente amata da divenire il simbolo del film.