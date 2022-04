Anticipazioni Un’altra verità stasera su Canale 5: trama e cast della miniserie francese

Vecchi incubi, un serial killer ancora in circolazione e la ricerca della verità. Questi gli ingredienti primari di Un’altra verità, miniserie francese che approda su Canale 5. Stasera 27 aprile alle 21,40 andranno infatti in onda i primi due episodi con protagonista Camille Lou, già nota per il suo ruolo in Destini in Fiamme da cui è stata tratta Più forti del destino. Nel cast anche Christopher Bayemi e Nicolas Amen. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Un’altra verità, trama e cast della miniserie stasera 27 aprile 2022 su Canale 5

La trama dei primi episodi di stasera

La trama di Un’altra verità si concentra su Audrey Vigne (Camille Lou), avvocatessa di Parigi che da anni vive serenamente con il marito Jean (Christopher Bayemi). Un giorno però improvvisamente il suo passato torna a galla quando la Polizia trova il corpo esanime di una 17enne nei boschi di Guéthary, vicino Biarritz. Grazie ad un flashback che porta la narrazione al 2003, il pubblico scopre che la stessa Audrey è stata allora vittima di un agguato da parte di un serial killer noto come l’assassino di Itsa.

Ancora adolescente, Audrey viveva a Guéthary con l’allora fidanzato Eric (Nicolas Amen) dividendosi fra la passione per la montagna e il surf. Un giorno, i due fecero irruzione in una villa per gioco ma all’improvviso divampò un incendio che avvolse l’intera abitazione. Eric fuggì via in macchina, mentre Audrey si ritrovò un misterioso serial killer alle calcagna da cui però riuscì a fuggire. Tornata a casa, mentì sulla sua presenza nella villa al momento dell’incendio, non sapendo che Franck Montel (Patrick Medioni), vigile del fuoco e padre della sua amica Elaura (Ilona Bachelier), era rimasto gravemente ustionato nelle operazioni di spegnimento. Pochi giorni dopo, la stessa Elaura fu uccisa dal serial killer.

A questo punto si ritorna al presente con Audrey intenta a tornare a Biarritz per espiare le proprie colpe del passato. Un dettaglio però la sconvolge più di altri: la 17enne uccisa indossava la stessa collana che Audrey aveva al collo durante l’incendio nel 2003 e aveva perso durante la fuga concitata. Sebbene si tratti per gli investigatori di un particolare irrilevante, Audrey è convinta che lo stesso omicida sia tornato in azione.

Il cast della miniserie con Camille Lou

Nei panni di Audrey Vigne, protagonista di Un’altra verità, c’è Camille Lou che ne veste i panni sia da adulta che da adolescente. La donna ha conosciuto sul set il suo attuale compagno Romain Laulhé, istruttore di surf da cui ha preso lezioni durante le riprese. Nel cast anche Christopher Bayemi nei panni di Jean, marito della protagonista, e Nicolas Amen in quelli di Eric, fidanzato di Audrey in età adolescenziale. Hubert Delattre e Annelise Hesme sono rispettivamente Jean-Christophe Barreyre e Annelise Barreyre, genitori di Audrey. Patrick Medioni è Franck Montel, vigile del fuoco rimasto ferito nella villa e padre di Elaura, amica di Audrey nei cui panni recita Ilona Bachelier.