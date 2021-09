«Alexa, riproduci in mio brano preferito». «Siri, fai partire una playlist rock». È facile rivolgersi agli assistenti vocali quando si vuole ascoltare un brano musicale in cuffia o tramite altoparlanti. Tuttavia, come sottolinea Wired Usa, per funzionare hanno bisogno di una connessione stabile, che si tratti di wi-fi o della rete dati del proprio smartphone. Cosa fare allora quando ci si trova in un’area scoperta dal campo? Per non essere impreparati, ecco i migliori altoparlanti Bluetooth, compatibili con qualsiasi device e qualitativamente in grado di riprodurre la musica al pari dei tutti gli smart speaker.

I dieci migliori altoparlanti sul mercato

1- Ultimate Ears Boom 3, il migliore in assoluto

Ce ne sono di più grandi? Sì. Ne esistono di più potenti? Vero. Tuttavia, nessun accessorio è in grado di pareggiare il divertimento e la praticità di Ultimate Ears Boom 3. Alto solo 18 centimetri e largo 7, emette un suono piacevole ed equilibrato per le sue dimensioni. Il cilindro impermeabile è disponibile in più colori, dura fino a 15 ore tra una ricarica e l’altra e offre 30 metri di portata Bluetooth. Oltre a tutto ciò, vanta una garanzia di due anni. Il prezzo, sul sito ufficiale, parte da 154 euro.

2- Sonos Roam, ideale per interni ed esterni

Sonos Roam è perfetto per coloro che vogliono ascoltare la musica in ambienti chiusi, ma si comporta bene anche se usato in spiaggia o in montagna. Grazie alle sue piccole dimensioni, pari a quelle di una lattina di birra, si adatta infatti facilmente a ogni zaino o marsupio per essere trasportato in ogni luogo. Resiste ottimamente alla polvere e all’acqua, inoltre ha un’autonomia di 10 ore prima di dover esser messo di nuovo sotto carica. Il prezzo, sul sito ufficiale, è di 199 euro.

3- Tribit StormBox, affare fatto

Se si è alla ricerca di un buon altoparlante Bluetooh ma non si vogliono spendere cifre esagerate, allora nessun device è in grado di superare Tribit StormBox. A soli 61,99 euro (prezzo su Amazon), è possibile avere un apparecchio capace di offrire un’acustica eccezionale per tutte le feste più scatenate, grazie anche al supporto per bassi extra e potenti. Grazie alle 20 ore di batteria e ad un grado di impermeabilità IPX7, dunque non a prova di polvere ma resistente all’acqua, è un ottimo compagno per i picnic all’aperto o per le escursioni nella natura.

5- Sonos Move, perfetto per la casa

Se si desidera un altoparlante Bluetooth che possa riempire qualsiasi stanza, Sonos Move è una buona scelta per costruire una rete domestica. Gli altoparlanti multiroom wireless di Sonos si collegano infatti a quasi tutti i servizi di streaming e funzionano sia con Google Assistant che con Alexa. Il Move trasmette musica in streaming sulla rete Wi-Fi, ma può anche funzionare come semplice altoparlante Bluetooth durante le gite in esterna. Ha una durata della batteria di 11 ore, inoltre è water resistant. Il prezzo non è proprio economico, dato che parte da 399 euro.

5- Ultimate Ears Wonderboom 2, per animare le feste in piscina

L’Ultimate Ears Wonderboom era stato vincitore del premio Wired Gear of the Year nel 2017, quindi non c’è da stupirsi se il magazine americano ha deciso di puntare anche su Wonderboom 2. Resistenza all’acqua, alla polvere e persino alle cadute, longevità di 13 ore e una portata Bluetooth che supera i 30 metri. Il tutto in un piccolo device di soli 102 millimetri per 93,5. È compatibile con tutti gli smartphone e i tablet, inoltre possiede una garanzia di due anni. Il prezzo è di 99,99 euro.

6- Tribit Stormbox Micro, escursioni in bici a tempo di musica

Il Tribit Stormbox Micro è il dispositivo perfetto per tutti coloro che amano muoversi in bicicletta. Grazie al suo cinturino elastico, infatti, è in grado di attaccarsi stabilmente al manubrio oppure a una tracolla, senza dare alcun fastidio durante la guida. Resiste sia all’acqua che alla polvere, quindi non ci sono problemi se ci si reca in ambienti sterrati oppure ci si muove sotto la pioggia. La durata della batteria è inferiore rispetto ai dispositivi analizzati finora, dato che si ferma a otto ore, ma per un’escursione in bici va più che bene. Il prezzo, su Amazon, è di 45,99 euro.

7- Marshall Stockwell II, riservato agli amanti del classico

Un cult per tutti gli amanti della musica, soprattutto rock. Ogni fan di Metallica o Led Zeppelin ha sentito parlare, almeno una volta nella vita, degli altoparlanti Marshall. Ecco qui la versione portatile, il Marshall Stockwell II, capace di non far rimpiangere le migliori casse dei concerti più heavy. L’esterno ha una finitura in silicone resistente agli schizzi e al tatto, mentre i lati anteriore e posteriore sono ricoperti da una griglia in acciaio. Ha un woofer frontale e un tweeter su ciascun lato, alimentato da una batteria che dura circa 20 ore a seconda dell’utilizzo. Unica nota negativa il peso: ben 3 chilogrammi. Il prezzo è di 151 euro.

8- Ultimate Ears Hyperboom, party a prova di influencer

Ventiquattro ore di batteria, design robusto e un suono talmente potente da riempire i cortili delle più grandi ville. Ultimate Ears Hyperboom è il dispositivo perfetto per animare le feste più scatenate e persino esagerate. Grazie ad alcuni algoritmi intelligenti, è in grado di comunicare con il microfono integrato grazie a una fitta rete di dati che gli consentono di riprodurre il miglior suono in base all’ambiente. Resiste a pioggia, polvere e urti. Il prezzo è di 409,99 euro, dunque non proprio una scelta economica.

9- JBL Boombox 2, ritorno agli Anni 80

Con il suo Boombox 2, JBL strizza l’occhio a tutti i break-dancer degli Anni 80, ricordando nella forma e nel colore i dispositivi usati durante l’epoca d’oro della dance. Boombox 2 vanta un giorno intero di autonomia grazie a una batteria di 20.000 mAh e la capacità di connettersi tramite Bluetooth con più smartphone contemporaneamente, quindi è l’ideale per divertirsi con gli amici. Il prezzo, sullo store ufficiale di JBL, è di 549,99 euro.

10- JBL Jr. Pop Speaker, un gioco da bambini

Non tutti gli altoparlanti finora citati sono adatti ai più piccoli, che possono subire danni alle orecchie se troppo vicini ai suoni più potenti. Ecco perché JBL ha lanciato un altoparlante adatto a loro, con potenza di suono più contenuta e non invasiva. A soli 30,99 euro è possibile acquistare un dispositivo colorato, dotato di luci lampeggianti ottime sia per divertirsi che per rilassarsi durante i viaggi lunghi.