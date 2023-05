Alto-Adige, la proposta di legge per abbattere i lupi: «Proteggere gli esseri umani»

In Alto Adige, il segretario del Südtiroler Volkspartei nella provincia di Bolzano, Philipp Achammer, ha annunciato la legge provinciale per l’abbattimento dei lupi: «Non si tratta più solo della sicurezza degli animali da allevamento, ma di quella degli esseri umani. Dobbiamo agire dato che le iniziative intraprese a Roma non porteranno a breve a un risultato. Serve una legge provinciale che fissi in modo dettagliato vari passaggi necessari affinché diventi possibile il prelievo di animali problematici. Non ci sono alternative».

In Alto Adige annunciata la proposta di legge per abbattere i lupi

La proposta per abbattere i lupi richiamerebbe una legge già presente nella provincia di Bolzano, come sottolineato da Achammer, ma non applicabile senza il parere dell’Ispra. Secondo i dati diffusi dalla provincia nel 2021, vi sarebbero oltre 30 lupi in Alto Adige. In quello stesso anno, i danni «causati dagli attacchi al bestiame sono stati compensati con un importo di 54.200 euro».

La presenza dei lupi in Alto Adige

Secondo quanto diffuso nel sito della provincia di Bolzano, nel 2021 sono stati geneticamente campionati in Alto Adige diciotto diversi genotipi di lupo. Dieci di questi sono risultati maschi e otto femmine. Tutti gli animali, tranne una femmina e un maschio, provengono dalla popolazione italiana, due provengono probabilmente da est, ovvero dalle alpi dinariche. Tra i diciotto lupi campionati «quattro animali erano già stati confermati negli anni precedenti in provincia di Bolzano, a cui si aggiungono 1 femmina dalla provincia di Trento e un maschio in provincia di Brescia. Per quanto riguarda il numero di lupi nel 2021, si può ipotizzare un numero minimo di oltre 30 individui in Alto Adige». Sulla base delle prove raccolte, si possono identificare «alcune zone di aggregazione di più individui, ma non è stata mai confermata la riproduzione».