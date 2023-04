L’Alto-Adige diventa a numero chiuso: «Massimo 34 milioni di pernottamenti»

L’assessore Arnold Schuler ha preso la decisione che l’Alto-Adige diventerà un luogo a numero chiuso: «Le nostre risorse come acqua ed energia erano arrivate al limite».

La decisione dell’Alto-Adige

L’assessore della provincia di Bolzano, Arnold Schuler, ha parlato al giornale La Repubblica sulla decisione di implementare il limite a numero chiuso per i turisti: «Ci siamo accorti che il nostro territorio, la nostra comunità e le nostre risorse come acqua ed energia erano arrivate a un livello di sfruttamento che non doveva e poteva più essere superato così con una delibera abbiamo deciso di introdurre un limite massimo di pernottamenti. Abbiamo fissato dei limiti massimi come la somma di tutte le opportunità di pernottamento il numero dei posti letto per ogni singolo comune, salvo diritti già acquisiti, non può più essere aumentato. Entro il mese di giugno terminerà la registrazione di tutte le strutture presenti sul nostro territorio». Inoltre l’assessore ha continuato sulla decisione di far diventare a numero chiuso l’Alto-Adige: «Ci sono state diverse discussioni con molti operatori e con alcuni amministratori comunali ma alla fine la maggior parte dei nostri concittadini ha accolto questa limitazione con favore. In questo modo il turista starà meglio, avrà un’offerta di qualità e staranno meglio anche i residenti».

I precedenti

Prima della zona di Bolzano c’erano già stati due precedenti sulla decisione di rendere l’intera provincia a numero chiuso. La prima zona ad adottare questo provvedimento è stata quella dell’Alpe di Siusi, l’altopiano più vasto d’Europa nonché parte del patrimonio Unesco delle Dolomiti, dove l’unica strada è stata chiusa al traffico privato dalle ore 9 alle ore 17. La seconda zona a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria, è il Lago di Braies, una meraviglia naturale che negli ultimi anni è stata letteralmente presa d’assalto dai turisti italiani e stranieri.