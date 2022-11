Alta velocità Napoli-Bari, il Tar sospende i lavori: carrubi e mandorli non si toccano

Tra i progetti da finanziare nel Sud Italia con le risorse del Pnrr, ce n’è già uno, il primo, fermo e che rischia di saltare. Si tratta dell’alta velocità ferroviaria a Bari. I lavori per la realizzazione della nuova linea, infatti, sono stati bloccati dal Tar della Puglia, che ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di comitati ambientalisti e dai cittadini baresi proprietari dei terreni interessati dall’opera. Il motivo è legato alla presenza, a Lama San Giorgio, nel comune di Noicattaro, di un gran numero di carrubi e mandorli. E così il progetto, a cui la Regione Puglia ha assegnato ben 205 milioni sui complessivi 406 ricevuti, rischia di saltare.

Carrubbi e mandorli fermano l’alta velocità

Per realizzare l’alta velocità fino a Bari, infatti, il progetto prevedeva lo spostamento dei binari dalla costa all’entroterra. E questo andrebbe a toccare proprio un’area di diversi chilometri all’interno di Noicattaro, in cui andrebbero distrutti carrubi e mandorli secolari. Il Tar ha chiesto alla Regione Puglia e alle sovrintendenze di tenere conto di eventuali altri percorsi, ma il tragitto è stato autorizzato dieci anni fa e diventa complicato spostarlo. E così l’alta velocità tra Bari e Napoli rischia di non vedere la luce, nonostante le ruspe già sul territorio e l’area recintata. A esultare sono gli ambientalisti, ma la Regione sta preparando un contro-ricorso urgente per sbloccare la situazione, con l’aiuto di Rete Ferroviaria Italiana.

Salvini: «Li adoro, ma serve un modo»

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. All’assemblea Coldiretti ha dichiarato che «è notizia di oggi che l’alta velocità a Bari che costa 406 milioni di denaro pubblico per il momento per decisione del Tar è bloccata per carrubi e mandorli, perché lungo il percorso ci sono carrubi e mandorli, come peraltro un ponte interrotto in Sardegna da mesi, che va abbattuto e ricostruito, è bloccato per la probabile presenza di rane e di trote. Io adoro i carrubi, i mandorli, le rane e le trote. Ma bisogna trovare il modo di far convivere la tutela dell’ambiente con la presenza umana, lo sviluppo, l’innovazione e il progresso».