Alpini, polemica sulla giornata nazionale: rievocherebbe il fascismo

Lo scorso 5 aprile, il Senato, con 189 voti favorevoli, nessuno contrario e un solo astenuto, ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull’istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini, già approvato dalla Camera. L’Assemblea di Palazzo Madama ha confermato anche la scelta della data proposta, ovvero il 26 di gennaio. Nel gennaio 1943, fu quello il giorno della battaglia di Nikolajewka conclusasi con una drammatica sconfitta, preludio di una ritirata a piedi che costò la vita a migliaia di alpini. E infatti la motivazione del disegno di legge recita testualmente che la data è stata scelta «al fine di conservare la memoria dell’eroismo dimostrato dal Corpo d’armata alpino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda guerra mondiale, nonché di promuovere i valori della sovranità e dell’interesse nazionale nonché dell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato che gli alpini incarnano».

La battaglia di Nikolajewka e i dubbi sull’opportunità della data scelta per celebrare gli alpini

Che a simbolo della sovranità e dell’interesse nazionale sia stato scelto un episodio che vedeva gli eserciti nazifascisti impegnati nell’aggressione all’Unione Sovietica – che con la sua Armata Rossa si impegnava proprio a difendere la sovranità e l’interesse nazionale del proprio Paese dall’attacco dei tedeschi e degli italiani – è, per usare un eufemismo, piuttosto curioso. Senza contare che la campagna di aggressione, conosciuta come «Operazione Barbarossa» vide proprio gli invasori (soprattutto i nazisti) protagonisti di orrende violenze (saccheggi e stupri) e delitti anche contro i civili: donne, bambini, vecchi, ebrei, e prigionieri di guerra. Alla faccia della partecipazione civile, della solidarietà e dell’etica. Non occorre una laurea in storia contemporanea per comprendere l’intento mistificante dell’iniziativa parlamentare, che pretende di trasformare un esecrabile episodio di guerra in un atto di orgoglioso eroismo.

Non tutti però la pensano così, a cominciare dal Presidente dell’Associazione nazionale alpini, Sebastiano Favero, che ha sottolineato come l’approvazione del decreto «ci riempie di un orgoglio più che legittimo non solo per il consenso praticamente unanime con cui il Ddl è stato approvato, ma anche per la data individuata per la celebrazione che coincide con (…) l’eroico episodio del 1943 assurto a simbolo del valore e dello spirito di sacrificio delle penne nere». A conferma «del grandissimo credito di cui gli Alpini godono nel nostro Paese e dell’apprezzamento unanime e trasversale per la dimostrazione di impegno, solidarietà, riconciliazione e spirito di pace, che contraddistinguono le penne nere da oltre un secolo».

La scelta del 26 gennaio è frutto di una distrazione collettiva della sinistra o di un crescente revisionismo storico?

Ma perché per celebrare simili valori positivi si è scelta una data legata a una delle pagine più vergognose, e non per la sconfitta, dell’Italia fascista e filonazista? Non sarebbe stato più logico ricordare il valore e l’eroismo degli alpini impegnati nelle trincee della Prima Guerra mondiale a difendere il nostro Paese? O, ancora, gli innumerevoli interventi, in tempo di pace, a favore delle popolazioni colpite dalle diverse catastrofi, non ultimo l’impegno nella campagna vaccinale anti-Covid? Ma la sinistra dov’era, con la testa, quando ha votato questo disegno di legge? Era solo distratta, o forse a corto di cultura storica? O, peggio, si è resa complice della destra che, in nome di una non ben chiara (se non improbabile) «memoria condivisa» o di una «pacificazione nazionale», ormai da decenni cerca di accreditare nel nostro Paese un revisionismo storico che rischia di eliminare ogni confine tra bene e male, tra giusto e sbagliato, tra vincitori e vinti? Con l’obiettivo di cancellare la memoria, non di renderla condivisibile. Di far trionfare quello che gli storici chiamano l’«anti-antifascismo».

Non è purtroppo la prima volta che la sinistra si appiattisce in modo inquietante su questo tentativo della destra di imporre, con l’escamotage della celebrazione collettiva, una lettura puramente revisionista, reazionaria e quindi distorta della nostra memoria storica. Basti pensare alla «Giornata del Ricordo», cioè la commemorazione della tragedia delle foibe, istituita per legge nel 2004, guarda caso, su proposta dell’allora AN. Anche in quell’occasione, la sinistra, con i Capigruppo DS e Margherita, Luciano Violante e Willer Bordon, si schierò senza esitazione a fianco della destra. Senza tenere conto, peraltro, della richiesta proveniente da parte di altre personalità di sinistra, sostenute dal parere di valenti storici, di far almeno precedere l’iniziativa da una apposita commissione d’inchiesta che avrebbe meglio contestualizzato la vicenda storica, anziché, come poi si è verificato, renderla una pura occasione di uso politico della memoria e di «revanscismo» neofascista, e per questo drammaticamente divisiva. E proprio perché divisiva, ecco che si è pensato bene di adottare provvedimenti legislativi – sempre approvati a larghissima maggioranza – che vietano finanziamenti pubblici a enti o istituti che «neghino» o «sminuiscano» la narrazione ufficiale della tragedia delle foibe. Cioè la narrazione revisionista.

La protesta dell’Associazione nazionale degli Ex-deportati nei campi nazisti

A evidenziare i discutibili comportamenti della sinistra – all’indomani dell’approvazione della Giornata della memoria degli alpini – si è levata, rara avis, la voce dell’Aned, l’Associazione degli Ex-deportati nei campi nazisti, che, in documento ufficiale (datato 8 aprile) ha dichiarato il proprio sconcerto e la propria riprovazione. C’è da chiedersi, sottolinea l’Associazione, «in quali faccende fossero affaccendati i parlamentari di tutti i gruppi quando hanno votato una simile operazione di mistificazione della guerra di aggressione fascista (…) fortissimamente voluta dal duce del fascismo per coltivare i suoi rapporti con l’alleato nazista». Quello lanciato dall’Aned è un vero e proprio allarme, anche perché, come ricorda la stessa associazione, non si tratta di una iniziativa isolata, bensì di un ulteriore episodio che conferma «il ripetersi di approvazioni a larghissima maggioranza da parte del Parlamento e di importanti assemblee elettive di disegni di legge e di ordini del giorno ispirati a una esibita ideologia reazionaria, in aperto contrasto con i dettati della Costituzione». «Viene da dire», conclude amaramente l’Aned «che Mario Rigoni Stern, Nuto Revelli e tanti altri che, attorno al sacrificio degli alpini, hanno scritto pagine memorabili, si rivolteranno nella tomba. Da questo voto esce infine calpestata la Costituzione che ripudia la guerra e che vede oggi il Parlamento italiano esaltare unanime la criminale politica di aggressione che caratterizzò i regimi fascisti».