Alpini, arriva l’esposto con 170 molestie, ma il corpo vuole fare causa per danni

Il caso delle presunte molestie degli Alpini durante il raduno di Rimini va avanti. Da parte dell’associazione Non Una di Meno, che si è occupata di ascoltare le voci delle donne della città, è in arrivo un esposto che contiene i racconti di 170 molestie. Dall’altro lato Sebastiano Favero, presidente degli alpini, ha annunciato che il corpo intenderà fare causa per danni contro chi lo ha offeso.

Gli alpini vogliono fare causa per danni sul raduno di Rimini

Mentre Non Una di Meno è pronta a consegnare l’esposto con 170 racconti di molestie, anche gli alpini vogliono muoversi per vie legali. “Abbiamo conferito mandato ai nostri avvocati di intraprendere azioni legali contro chi ci ha offeso durante e dopo il raduno“, ha detto Sebastiano Favero al Quotidiano Nazionale. “Troppo fango è stato gettato sul nome dell’Ana“. E ancora: “Sono molto amareggiato perché il comportamento di singole persone, peraltro non accertato, è stato usato per screditare l’associazione che proprio domani compie 103 anni“. Gli avvocati valutano un’azione civile di risarcimento danni nei confronti di Non una di Meno: “Dobbiamo farlo per tutelare un patrimonio centenario di valori“.

È stata proprio l’associazione a far partire il caso, per via delle denunce riportate. Adesso Non Una Di Meno ha preparato un esposto che racconterà di oltre 170 molestie subite da donne durante il raduno di Rimini degli alpini. Il caso, dunque, non è destinato all’archiviazione.

Il dossier di Non una di meno

Adesso ha pronto un dossier che riporta 170 segnalazioni di molestie subite da donne di ogni età. Nel documento dovrebbero rientrare anche i racconti delle 500 donne che hanno raccontato via social network le molestie. Intanto Raffaella Vitiello, una delle prime ragazze a metterci la faccia, racconta in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino cosa le è accaduto. “Di quella sera ricordo tutto. I due alpini che mi rivolgono frasi oscene e poi mi seguono. La zuffa con il mio amico. Uno degli alpini che mi colpisce con uno schiaffo, mentre io cerco di separarli. Il colpo è stato talmente violento da farmi cadere a terra“, racconta oggi.

Raffaella non è tra coloro che ha presentato denuncia. “Quando le ho detto che gli amici che si trovavano con me quel giorno a Rimini non erano molto propensi a testimoniare, l’avvocata mi ha detto che se avessimo presentato la denuncia soltanto con il mio racconto, senza alcun testimone, tutto rischiava di finire in una bolla di sapone”. “Ho ancora qualche giorno di tempo per pensarci, ci rifletterò ancora sopra. Nel mio caso, non dovrebbe essere nemmeno così difficile individuare i responsabili. Quel giorno infatti una volante della Polizia era intervenuta, perché uno degli alpini che mi stava molestando poi si era messo a fare a botte con l’amico che aveva preso le mie difese. Gli agenti ci hanno identificato, e poi mi hanno spiegato che avevo tre mesi di tempo per sporgere l’eventuale denuncia“.