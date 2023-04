Alpe Giumello, escursionista morta dopo una caduta davanti al marito

Si è trasformata in tragedia quella che sarebbe dovuta essere una semplice passeggiata tranquilla in mezzo alla natura: una donna, che stava facendo un’escursione insieme al marito, è precipitata per motivi ancora da chiarire. Roberta Perego, 59 anni, è morta dopo un volo di quasi 150 metri. A recuperare il corpo è stata la Diciannovesima delegazione Lariana del Soccorso Alpino con le squadre di Premana e di Dervio. La donna era residente in un paese nel Lecchese.

Escursionista morta ad Alpe Giumello: allertati i carabinieri

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di ieri, venerdì 28 aprile, nella zona di Sant’Ulderico all’Alpe Giumello, nel territorio del comune di Casargo, in provincia di Lecco. Roberta Perego stava passeggiando lungo il percorso dell’anello del monte di Muggio, quando è caduta improvvisamente sotto gli occhi del marito. E’ possibile che il sentiero fosse ancora ghiacciato, elemento che potrebbe aver provocato la caduta della 59enne. I carabinieri sono stati immediatamente allertati dell’accaduto. Nonostante la tempestività dei soccorsi, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Il marito è stato trovato in stato di shock.