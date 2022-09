Alluvione nelle Marche, ritrovata nel fango l’auto di Brunella Chiù

I carabinieri hanno ripescato l’auto di Brunella Chiù la sera del 20 settembre. Il veicolo si trovava a circa due chilometri a sud del ponte del Burello nel territorio di Corinaldo (Ancona), pieno di fango e distrutto. All’interno, tuttavia, i militari non hanno rinvenuto corpi: solo i documenti che attestano la proprietà di Brunella. La 56enne risulta ancora dispersa dopo l’alluvione che si è abbattuta nelle Marche lo scorso 15 settembre. All’automobile, una Bmw serie 1 bianca, mancano vari pezzi. La carcassa si trova in una zona inaccessibile e dovrebbe essere recuperata oggi. Sempre in data odierna i carabinieri riprenderanno le ricerche in quella zona.

La scomparsa della donna e le ricerche