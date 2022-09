Alluvione Marche, trovate anche le scarpe di Mattia: di lui nessuna traccia

Dopo lo zainetto che usava per andare a scuola, le squadre di ricerca impegnate sul territorio marchigiano hanno trovato anche le scarpe di Mattia Luconi, il bambino di otto anni che risulta ancora disperso dopo l’alluvione che si è abbattuta negli scorsi giorni. Il padre non perde la speranza e si auspica di «ritrovarlo magari svenuto, nascosto perché si è impaurito ed è fuggito da qualche parte».

Alluvione nelle Marche: trovate le scarpe di Mattia

La Prefettura di Ancona ha precisato che si tratta di un paio di scarpe da tennis rinvenute all’interno dell’automobile della madre. Proprio in quel punto, nel territorio di Castelleone di Suasa, i cani molecolari avevano cominciato a puntare e uno di loro aveva anche cercato di buttarsi in acqua. Seguendo le indicazioni, i sub si erano immersi per perlustrare l’ansa e i Vigili del Fuoco sono al lavoro con degli escavatori per rimuovere dei tronchi d’albero.

Si tratta della zona in cui, la sera del 15 settembre, il piccolo è stato strappato dalle braccia della madre e trascinato via da un’ondata di acqua e fango. Ieri, a 8 km di distanza, era stato ritrovato il suo zainetto, cosa che aveva riacceso le speranze del padre: «Una stilettata, un fulmine a ciel sereno. La speranza non la lascio mai. Spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perché si è impaurito ed è fuggito da qualche parte. Tornerò in quell’inferno ma lo troverò vivo».

Continuano le ricerche

Il luogo del ritrovamento dell’oggetto, ha precisato, non significa comunque nulla sulla localizzazione del bimbo, che continuerà ad essere cercato senza sosta. Oggi le ricerche con sommozzatori e cani molecolari si sono concentrate in un’ansa del torrente Nevola, dove c’è una strettoia, e si sono poi spostate più a valle. Domani e nei prossimi giorni proseguiranno in altre zone, con la speranza che possano dare esito positivo. Oltre a Mattia, risulta ancora dispersa anche la 56enne Brunella Chiù.