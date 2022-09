Alluvione Marche, l’inchiesta: nel mirino i lavori lungo gli argini del Misa

Procede l’inchiesta della procura di Ancona sull’alluvione nelle Marche, che ha causato undici vittime e diversi feriti. Dopo le prime verifiche, testimonianze e acquisizioni, nel mirino della magistratura sono finiti i recenti lavori sugli argini del fiume Misa che potrebbero aver aggravato la situazione.

Alluvione nelle Marche: l’inchiesta della Procura

Il 28 marzo gli ambientalisti avevano infatti lanciato un allarme in tal senso. L’associazione Confluenze aveva in particolare segnalato alla Regione una strozzatura naturale nel corso d’acqua a Borgo Bicchia, scoperta in seguito all’abbattimento di alcuni alberi. Il presidente Luciano Montesi aveva anche fatto notare che, più a valle, era aumentata a seguito del rinforzo degli argini, cosa che avrebbe potuto aggravare la situazione in caso di piena.

«Ci occupiamo di alcuni tratti del Misa, ma troppo poco è stato fatto per mettere in sicurezza il fiume. Parliamo di un torrente di 40 chilometri che non ha retto alla forza della pioggia di giovedì», ha affermato ora Montesi. Dopo l’alluvione del 2014, ha ricordato, i sindaci dell’area coinvolta, la Regione, il Consorzio di bonifica e le associazioni ambientaliste avevano firmato il cosiddetto Contratto di fiume contenente progetti per lavori di bonifica degli argini e per affrontare le criticità dei corsi d’acqua. Fino al 2018, ha però denunciato, non ha portato a nulla. «Poi la giunta è cambiata, speriamo che venga ripreso in mano», si è auspicato.

I lavori bloccati dagli ambientalisti

Altre volte, invece, la voce degli ambientalisti è servita ad aver bloccato alcuni lavori. Come è accaduto con quello alla foce del Misa, dove il dragaggio è fermo da due anni da una disputa su dove smaltire la sabbia, o con il cantiere della vasca di espansione di Bettolelle che avrebbe dovuto far defluire tre milioni di metri cubi d’acqua dal Misa per evitare l’allagamento di Senigallia (le proteste hanno fatto ridurre la portata a un milione di metri cubi).