Alluvione Marche, il padre di Mattia: «Per me è ancora vivo»

Le ricerche continuano per il ragazzino disperso a causa della tremenda alluvione nelle Marche. Ecco qual è la situazione e quali sono state le parole del padre di Mattia.

Le parole del papà del piccolo Mattia

Continuano assiduamente le ricerche del ragazzino Mattia, di appena 8 anni, scomparso dopo la spaventosa alluvione nelle Marche. Il papà del bambino, Tiziano Luconi, intervistato dall’Ansa ha espresso la sua speranza mentre partecipa come volontario alle ricerche per il ritrovamento del figlio. Nella fattispecie, le sue parole sono state: «Voglio credere che Mattia sia vivo, magari si è aggrappato a una pianta. In tre giorni ho dormito tre ore, sono distrutto, ma devo trovare Mattia».

L’uomo ha poi continuato dicendo: «Mattia è il mio gnometto speciale, noi stiamo sempre insieme». Il papà del bimbo disperso a causa dell’alluvione ha dedicato anche un ringraziamento speciale a «vigili del fuoco, forze di polizia e volontari» che stanno facendo di tutto per trovare suo figlio e anche gli altri dispersi, come Brunella Chiù, donna di 46 anni. Tiziano Luconi ha poi concluso dicendo: «La forza per andare me la da’ solo la speranza e la voglia di credere con tutto me stesso che Mattia sia vivo».

L’attuale situazione dopo l’alluvione nelle Marche

La situazione nelle Marche continua a essere disastrosa. In particolar modo, nelle vicinanze di Senigallia alcune zone sono completamente sommerse dall’acqua. Il quotidiano online AnconaToday ha pubblicato le parole di Sofia Costantini, autrice di un video che mostra la situazione avvilente. La donna commenta nel filmato dicendo: «Siamo sommersi dall’acqua, ci arriva fino alle ginocchia. I vigili del fuoco dicono che non possono fare nulla. Non ci stanno aiutando. Siamo in questa situazione, abbiamo contattato il capo della protezione civile ci ha detto che forse fanno qualcosa, come sempre. Non lo sappiamo, siamo lasciati a noi stessi». Nel frattempo, le autorità procedono con il loro lavoro in attesa di altre unità a supporto per far fronte all’emergenza.