Alluvione in Emilia-Romagna, oggi è lutto nazionale: l’Italia piange le 15 vittime

L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna la scorsa settimana ha spinto le autorità a proclamare un lutto nazionale per la giornata di oggi, mercoledì 24 maggio.

Lutto nazionale: l’Italia piange i 15 morti in Emilia-Romagna

Il bilancio complessivo della tragedia, causata dalle ingenti precipitazioni che hanno nuovamente colpito il centro Italia, è realmente pesantissimo: sono migliaia le persone sfollate nella Regione governata da Stefano Bonaccini, mentre il totale delle vittime ha raggiunto ieri le 15 unità, con il ritrovamento dell’ultimo cadavere recuperato a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna.

Ad annunciare un’intera giornata di riflessione è stata la Camera dei Deputati che, via social, ha confermato che fino a stasera le bandiere di Montecitorio rimarranno a mezz’asta, in rispetto di chi nell’alluvione ha perso tutto, se non addirittura la vita.

Lutto nazionale per l’alluvione in Emilia-Romagna.

Le bandiere di Montecitorio sono a mezz’asta oggi.#EmiliaRomagna #alluvioneemiliaromagna pic.twitter.com/Qv5tqbu3Rs — Camera dei deputati (@Montecitorio) May 24, 2023

I danni ammontano a oltre 1,5 miliardi di euro

Prosegue nel frattempo la conta dei danni, che ammontano a oltre 1,5 miliardi di euro. Particolarmente colpite da questo punto di vista sono state le infrastrutture stradali e ferroviarie, con Bonaccini che ha parlato, per quanto riguarda strade e ferrovie, di «un miliardo di euro di danni, se non qualcosa in più». Il presidente di Regione, intervistato da SkyTg24, ha anche avuto l’occasione di ringraziare «il governo, che ha adempiuto alla richiesta di veder sospesi tutti i pagamenti di mutui e adempimenti fiscali. Adesso si tratta di ritornare a ripristinare il prima possibile il superamento di questa fase drammatica di emergenza».

Chi è l’ultima vittima dell’alluvione

Nella giornata di ieri, 23 maggio, i soccorritori hanno ritrovato il corpo esanime di un uomo, di nome Fiorenzo Sangiorgi, di cui si erano perse le tracce dallo scorso 17 maggio. Ad individuare la salma sarebbero stati, secondo quanto riporta Rai News, i sommozzatori di Genova e Pescara attivi sul campo da ormai diverse ore.

LEGGI ANCHE: In Romagna scatta l’emergenza sanitaria, il vademecum dell’Ausl