Alluvione in Emilia Romagna, Ferrari dona un milione di euro

Continua a far danni l’alluvione in Emilia-Romagna, per questa ragione la Ferrari ha deciso di donare un milione di euro per i soccorsi. Da Maranello arriva anche questo messaggio: «Nei momenti di difficoltà il posto di Ferrari è sempre stato accanto alla propria comunità». Invece, l’Alpha Tauri ha attivato una raccolta fondi per aiutare la popolazione colpita dalla calamità naturale.

Ferrari supports the flood-affected community and is donating 1 million euros to the Emilia-Romagna Region's Agency for Territorial Safety and Civil Protection, joining the regional fundraising campaign.#Ferrari #EmiliaRomagna — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 18, 2023

La decisione di Ferrari per aiutare dopo l’alluvione in Emilia-Romagna

Per la catastrofe avvenuta dell’Emilia-Romagna si muove la scuderia Ferrari che dona un milione di euro a favore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, partecipando come parte attiva alla raccolta fondi regionale. Le risorse saranno impiegate, con il coordinamento degli Enti territoriali, per aiutare la popolazione locale che ha subito danni enormi a causa dell’alluvione, con una particolare attenzione ai progetti di recupero ambientale e per la gestione del dissesto idrogeologico. Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari ha voluto rilasciare una dichiarazione in seguito alla donazione: «Nei momenti di difficoltà il posto di Ferrari è sempre stato accanto alla propria comunità. Abbiamo voluto dare una risposta concreta e immediata ai bisogni più urgenti della popolazione dell’Emilia Romagna, provata da un grave disastro ambientale. Con il coordinamento delle Autorità locali, a cui va il nostro sentito ringraziamento per il loro instancabile lavoro in queste ore, questi aiuti potranno portare conforto e un segno tangibile della solidarietà di tutta la famiglia Ferrari».

unfortunately, our town of Faenza has once again experienced significant rainfall and subsequent flooding if anyone wishes to help those affected, you can do so by following the instructions below pic.twitter.com/rdXt4lQVHZ — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) May 17, 2023

La raccolta fondi di Alpha Tauri

Anche la scuderia Alpha Tauri, che ha la sua sede a Faenza, ha attivato una raccolta fondi tramite donazione bancaria per le persone colpite dal disastro. Il team ha lasciato una nota ufficiale che annuncia la raccolta fondi per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione: «Siamo vicini a tutte le persone colpite e continuiamo a monitorare la situazione per valutare quanto sia possibile fare per aiutare chi è in difficoltà, in attesa di ulteriori sviluppi».