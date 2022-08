Allerta per maltempo e temporali martedì 23 agosto: le regioni a rischio

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia: queste sono le Regioni per cui la Protezione Civile ha diramato l’allerta maltempo per domani, martedì 23 agosto. L’allerta è gialla e si basa su tre diversi tipi di rischio: idrogeologico, idraulico e per temporali. In particolare, nella nota l’ente informa sul pericolo per le aree verdi, che possono essere colpite dalla grandine e dal vento. Quali sono nel dettaglio le zone a rischio nelle singole Regioni.

Allerta maltempo 23 agosto, quali sono le Regioni per le previsioni

In Calabria, l’allerta maltempo del 23 agosto riguarda in particolare il versante tirrenico. Anche il versante jonico meridionale desta una certa preoccupazione secondo le previsioni a disposizione della Protezione Civile. Per l’Abruzzo, invece, le zone a rischio saranno: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano. Non va meglio in Basilicata, dove le zone contrassegnate sono: A2, B, C e D. Anche la Campania riceve l’allerta maltempo del 23 agosto nelle zone più caratteristiche. Si va dalla Piana Sele all’Alto Cilento, per poi procedere Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio. Anche la penisola sorrentino-amalfitana meta di turisti rientra in questa fascia, accanto a: Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana.

La Puglia non è completamente in allerta meteo. In particolare, a essere colpite secondo le previsioni saranno la zona del Foggiano, del Sub-Appennino Dauno e le zone Bradanica e Adriatica. Per il Molise, le zone in allerta sono: Frentani, Sannio, Matese, Litoranea, Alto Volturno, Medio Sangro. Infine, per la Sicilia, le zone a rischio sono quella nord-orientale e il versante jonico.

Le indicazioni per il meteo

Si prevedono locali trombe marine sul mar Adriatico. Le Regioni centrali potrebbero avere alcuni nubifragi, ma le zone che saranno colpite dai temporali secondo la Protezione Civile saranno quelle del Sud.