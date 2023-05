Allerta meteo in Emilia-Romagna: scuole chiuse a Bologna, Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna

Il maltempo non vuole lasciare l’Emilia Romagna: la regione sarà flagellata dal clima instabile anche nella giornata di domani, 16 maggio. Venti forti, piogge abbondanti e mari agitati caratterizzeranno diverse zone con un’altra intensa perturbazione. Intanto, la Protezione civile sta emettendo in queste ore avvisi di allerta meteo anche nelle Marche e in Sicilia. Numerosi comuni hanno pubblicato l’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza e a livello precauzionale. Primo fra tutti il comune di Ravenna, in Emilia Romagna: «Chiusi i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado, i centri diurni e i centri socio occupazionali». Seguono i comuni di Cervia, Bologna, Forlì, Bagnavallo, Cesena, Cesenatico, Lugo, i comuni dell’Unione del faentino (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo), Forlimpopoli, Castrocaro, Terre del sole, Rimini, Riccione, Morciano, Santarcangelo, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

I colori dell’allerta meteo in Emilia Romagna

Per la giornata di domani, martedì 16 maggio, è stata diramata un’allerta meteo rossa su alcuni settori dell’Emilia Romagna e di colore arancione su parti della Sicilia, delle Marche, della Campania e della stessa Emilia Romagna. Nello specifico, ecco il bollettino con i colori e le zone interessate.

Elevata criticità per rischio idraulico/allerta rossa:

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnolollea, Montagna romagnola.

Elevata criticità per rischio idrogeologico/allerta rossa

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense; Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria