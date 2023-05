Allerta meteo, scuole chiuse domani a Catanzaro e in altri comuni

Continua l’allerta meteo in Italia, non solo in Emilia-Romagna, dove le alluvioni continuano a far danni, ma anche in altre zone del territorio come la Calabria. Infatti, per domani è prevista allerta meteo arancione in Calabria e a Catanzaro e in altri comuni le scuole rimarranno chiuse.

L’allerta meteo in Calabria e a Catanzaro

La protezione civile ha previsto per domani delle avverse condizioni meteorologiche sulla regione Calabria e in particolare sulla città di Catanzaro. Per questa ragione, come riporta l’Ansa, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, attraverso un’ordinanza contingibile ed urgente, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie. L’ordinanza si rivolge anche ai servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblica e privata. Rientrano nell’ordinanza anche istituti come asili nido pubblici e privati e ludoteche. Sono sospese per la giornata di domani 20 maggio 2023 a Catanzaro anche le attività scolastiche ed extrascolastiche da effettuare. Sempre per la stessa ragione, il sindaco della città ha revocato l’isola pedonale prevista su corso Mazzini per la giornata di sabato. La situazione si prospetta molto pericolosa quindi e l’amministrazione consiglia «la massima prudenza, soprattutto nel pomeriggio e nella serata di domani».

Le altre scuole chiuse in Calabria

Non solo a Catanzaro a causa dell’allerta meteo c’è stata la decisione di chiudere le scuole per la giornata di domani. Anche altri comuni hanno deciso di seguire la scelta fatta dal sindaco Fiorita. Difatti, la sindaca di Vibo Valentia Maria Limardo ha emesso un’ordinanza per chiudere le scuole nella città per la giornata di domani. Nel reggino invece, le scuole resteranno chiuse nel comune di Melito Porto Salvo. Infine, in queste ore a Crotone si è riunito il Centro operativo comunale per decidere l’eventuale chiusura degli istituti scolastici a causa dell’allerta meteo arancione.