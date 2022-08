Allerta meteo 11 agosto per temporali e maltempo: le regioni a rischio

Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Sardegna: per queste Regioni la Protezione Civile ha disposto l’allerta meteo per l’11 agosto 2022 in colore giallo. L’ente non esclude la possibilità di rischio idrogeologico nelle ore centrali della giornata. Per i temporali sarebbero a rischio anche Sicilia e Basilicata. Le precipitazioni sono previste dalla tarda mattinata al primo pomeriggio, quindi è adottare tutte le precauzioni in queste ore. L’allarme è stato lanciato anche per la zona sud del Lazio. Nelle Regioni del Nord, invece, le previsioni segnalano un miglioramento delle condizioni meteo.

Allerta meteo 11 agosto: le regioni coinvolte

Complici le precipitazioni, le temperature dovrebbero scendere, anche se di poco. In Campania l’allerta meteo dell’11 agosto avrà come fascia oraria dalle 12 alle 21. Fino a sabato sono previsti temporali intensi e non mancano già le prime avvisaglie, come è accaduto a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Qui una bomba d’acqua ha causato l’evacuazione di 6 famiglie e un intenso lavoro da parte dei volontari per liberare le strade dal fango. Lo scorso anno erano stati eseguiti dei lavori, che avrebbero in qualche modo limitato i danni.

A quanto si apprende, in questa regione non si escludono grandine e precipitazioni improvvise, talmente forti da sradicare gli alberi. In più, sono attenzionati fiumi e torrenti, per evitare che l’innalzamento dei livelli dell’acqua possano causare eventuali esondazioni.

Cosa fare in caso di allerta meteo

In caso di allerta meteo, è fondamentale restare in casa e, in caso di allagamento, attendere i soccorsi. Prima delle esondazioni, è importante mettere delle strutture di rinforzo nelle cantine per cercare di riparare eventuali beni. Se si notano delle auto che si muovono nel fango, occorre allertare subito i soccorsi. La Protezione Civile è attiva in tutte le zone indicate e pronta ad intervenire con i mezzi di supporto.