Allerta Listeria, Pancake al cioccolato ritirati: l’annuncio del Ministero

Continua l’allerta Listeria, dopo il ritiro precauzionale di alcuni pacchetti di pancake al cioccolato del marchio Bernard Jarnoux Crepier. L’azienda il 6 ottobre ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 256 del prodotto per rischio microbiologico. La non conformità è dovuta alla possibile presenza di Listeria Monocytogenes, che già nelle settimane scorse era stata rilevata in altri prodotti.

Allerta Listeria, pancake al cioccolato ritirati

Dopo il caso dei würstel e dei tramezzini al salmone, un nuovo allarme per possibile presenza di Listeria ha portato al richiamo dal mercato di un lotto di pancake al cioccolato. In particolare, il marchio francese Bernard Jarnoux Crepier, in data 6 ottobre ha disposto il ritiro dai punti vendita del lotto 256 del prodotto venduto in confezione da sei per rischio microbiologico. La raccomandazione agli acquirenti, pubblicata oggi sul sito del Ministero della salute, è quella «di non consumare il prodotto ma riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione».

La non conformità microbiologica dei Pancake al cioccolato è dovuta appunto alla possibile presenza di listeria monocytogens. Già nelle scorse settimane il batterio, rilevato in numerosi cibi confezionati, aveva fatto scattare un’allerta generale a livello europeo, con diversi casi di malori. L’ultima vittima, venerdì scorso, è un 75enne di Bojano, in provincia di Campobasso. L’uomo si trovava da giorni ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli. Sul caso l’ufficio Igiene ha avviato una verifica per risalire al tipo di alimento all’origine del contagio.

Per quanto riguarda le specifiche del prodotto ritirato, si tratta di pancake al cioccolato della marca francese Bernard Jarnoux Crepier. Il prodotto è venduto in confezioni di sei pezzi (150 grammi) con il numero di lotto 256 e la data di scadenza 11/10/2022. L’azienda ha sede a Lamballe, in Francia (marchio di identificazione FR 22.093.041 CE). Nella periferia della città si trova lo stabilimento in cui i pancake sono stati preparati.