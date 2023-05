Allerta frane ed esondazioni: 740 evacuati in Romagna

Come previsto dalle autorità, oggi la Romagna si è svegliata con il maltempo. Evacuate circa 740 persone, per paura che la perturbazione Minerva possa peggiorare la situazione.

Allerta frane ed esondazioni in Emilia Romagna

L’area è già stata colpita da un’alluvione nelle scorse settimane e, per evitare che la situazione possa diventare devastante, a Faenza sono state evacuate circa 450 persone, 213 a Castel Bolognese e circa 70 a Brisighella. A Cervia 13 anziani soli sono stati accompagnati negli hotel del territorio.

Per tutte le persone che sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa del maltempo, i Comuni hanno allestito punti di accoglienza nei palazzetti dello sport o in strutture religiose.

Già dalle prime ore di oggi, un forte vento sta colpendo l’entroterra romagnolo con piogge diffuse e persistenti di moderata intensità su tutta la regione. La Protezione Civile ha preannunciato che ci saranno delle piene, soprattutto delle zone golenali e degli argini, su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale, che potranno raggiungere anche i massimi storici. Su tutto il territorio collinare e montano sono previsti diffusi dissesti con condizioni favorevoli allo sviluppo di frane lungo i versanti in condizioni idrogeologiche già molto fragili.

Il maltempo nel resto d’Italia

Anche in Molise il maltempo sta causando dei danni. Le piogge abbondanti della serata di ieri e della notte hanno causato diversi allagamenti registrati sulla costa, in particolare a Termoli e Campomarino (provincia di Campobasso). Nelle ultime 24 ore, secondo il meteo locale, sono caduti 60 millimetri di pioggia.

Nelle Marche, a Senigallia, in provincia di Ancona, la situazione sembra essere sotto controllo con la Protezione Civile che monitora il territorio. I fiumi Misa e Cesano sono al di sotto del limite di guardia. In Basilicata, invece, il sindaco di Maratea Daniele Stoppelli ha diramato l’allarme e disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi, 16 maggio, e domani, 17 maggio. Nel comunicato diramato dal Comune si fa riferimento all’arrivo di forti precipitazioni.