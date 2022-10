Allarme topi a Roma, record di segnalazioni

Non bastavano cinghiali, vespe, lupi, gabbiani e tartarughe azzannatrici. Adesso a Roma è anche allarme topi, con record di segnalazioni. Negli ultimi giorni molte persone si sono moltiplicati gli avvistamenti di ratti in diverse zone della città e persino nelle abitazioni. Tra le zone più colpite ci sono le stazioni del centro, ovvero Termini, Tiburtina e Trastevere, ma anche il Pigneto.

La maggior parte delle segnalazioni arriva da attività commerciali

Danilo Lerani, rappresentante di Aducta Disinfestazioni, impresa del settore, ha raccontato a Repubblica che a Roma ci sono «più di 10 milioni di esemplari di topi nascosti»: circa sette ratti per ogni abitante. Da un’analisi svolta dai gestionali dell’azienda sono emerse oltre 400 segnalazioni negli ultimi 60 giorni. Le chiamate, ha spiegato Lerani, arrivano da attività commerciali, soprattutto del mondo ristorazione, ma anche da enti sanitari come ospedali e cliniche private. E tutto questo nonostante nel 2020 la giunta Raggi abbia avviato una gara da 250 mila euro per interventi di derattizzazione.

Il periodo in cui i topi circolano maggiormente va da maggio a ottobre

Diverse persone hanno segnalano la presenza di ratti persino in casa, come si legge in alcuni post del gruppo Facebook “Comitato di quartiere Torpignattara”. Una coppia ha raccontato sui social di essersi ritrovata un ratto in casa, nel water. Daniele Lattanzi, di Prontointerventoh24, ha detto a Repubblica che il periodo in cui i topi circolano maggiormente va da maggio a ottobre. Meno problemi dovrebbero sorgere con l’arrivo dell’inverno. D’estate, con meno piogge, i roditori si muovono con facilità. Ma ad agosto l’allarme-ratti era scattato nel reparto Covid del Sant’Andrea, solo per fare un esempio. E il peggio, tornando al topo in bagno, può accadere con le fogne intasate. I ratti, ha sottolineato Lattanzi, in questi casi «risalgono le tubature e arrivano nelle abitazioni».