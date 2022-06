Allarme siccità 2022: in Italia e in Europa, cosa sta succedendo?

Allarme siccità 2022. Il riscaldamento climatico sta rendendo la siccità sempre più frequente e duratura. È ciò che si evince da un nuovo rapporto delle Nazioni Unite dal titolo Drought in Numbers, 2022. Intanto, anche il clima in Italia è cambiato negli ultimi anni. Come dichiarato da un meteorologo a Rai News, assistiamo a una dominanza di anticicloni Sub-tropicali o anticicloni nord africani. In passato, invece, a rendere il clima piacevole e mite era l’anticiclone delle Azzorre, a cui però l’Italia ha detto addio da un po’. Ecco cosa sta succedendo Allarme siccità 2022: i numeri nel mondo

Dal 2000 il numero e la durata delle siccità sono aumentati del 29 per cento. Dal 1970 al 2019, eventi meteorologici, climatici e idrici hanno rappresentato il 50 per cento dei disastri a livello globale e causato il 45 per cento dei decessi dovuti a disastri, principalmente nei paesi in via di sviluppo.

Desertificazione e disastri naturali portano perdite economiche, guerre per le risorse e vittime. In particolare, le ondate di siccità hanno rappresentato il 15 per cento dei disastri naturali, causando il maggior numero di vittime umane: circa 650.000 morti dal 1970 al 2019. Dal 1998 al 2017, la siccità ha causato perdite economiche globali per circa 124 miliardi di dollari. Nel 2022 più di 2,3 miliardi di persone stanno affrontando problemi legati a grave mancanza di acqua. Quasi 160 milioni di bambini sono esposti a siccità grave e prolungata. A meno che non si intervenga prontamente il rapporto stima che entro il 2030, circa 700 milioni di persone rischiano di essere sfollate a causa della siccità.