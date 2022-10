Allarme rosso stasera su La7: trama, cast e 5 curiosità sul film

Tony Scott dirige Gene Hackman e Denzel Washington in Allarme rosso, stasera 24 ottobre alle 21.20 su La7. La trama vede un gruppo di ultranazionalisti ceceni impadronirsi di una base atomica a Vladivostock, in Russia. Un sottomarino americano riceve l’ordine di attaccare con le armi nucleari prima che la situazione precipiti. Nel cast anche Viggo Mortensen, James Gandolfini e Matt Craven. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Allarme rosso, trama e cast del film stasera 24 ottobre 2022 su La7

Vladivostock, 1995. Un gruppo di ultranazionalisti ceceni prende il controllo di due ex basi sovietiche che custodiscono testate nucleari. I russi iniziano le trattative per liberare la zona, ma nel frattempo anche gli Stati Uniti mobilitano le loro forze. Nel Pacifico si trova il sommergibile Alabama, sotto il comando del Capitano Frank Ramsey (Gene Hackman), dotato di armi atomiche. A bordo è appena arrivato inoltre il nuovo tenente Ron Hunter (Denzel Washington). I due ricevono l’ordine dal Pentagono di effettuare un attacco preventivo nell’eventuale ipotesi che i ribelli ceceni lancino i missili verso obiettivi ignoti. Nel corso della navigazione, però, un incendio scatena il caos a bordo, causando la morte di un marinaio.

Nonostante il pericolo di un ritorno delle fiamme, Ramsey decide di continuare la missione. Hunter però non si mostra d’accordo, manifestando la sua disapprovazione con il tenente Peter “Waps” Ince (Viggo Mortensen). Dopo poco più di due settimane, l’Alabama riceve la notizia che i ceceni si starebbero preparando al lancio di missili nucleari. Un secondo messaggio però risulta incomprensibile per via di un disturbo alla radio, ma Ramsey non vuole sentire ragioni: bisogna colpire le basi. Hunter, convinto che non sia la scelta giusta, controbatte e solleva dal comando il suo superiore. Ne nascerà un ammutinamento a bordo che rischierà di mettere a repentaglio la missione.

Allarme rosso, 5 curiosità sul film stasera 24 ottobre 2022 su La7

Allarme rosso, Denzel Washington a bordo di un vero sottomarino

Tony Scott presentò la pellicola alla 52esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Al suo fianco ci fu l’intero cast, sebbene in molti ricordino principalmente l’arrivo di Denzel Washington. La star di Hollywood approdò al Lido a bordo di un vero sottomarino, il Salvatore Pelosi della Marina Italiana.

Allarme rosso, la sceneggiatura di Quentin Tarantino

Sebbene la sceneggiatura sia accreditata a Michael Schiffer, in realtà è frutto di un’opera di più registi. Fra questi anche Quentin Tarantino, che ha scritto ad esempio la scena del litigio fra due marinai in merito ad alcuni fumetti. Notevoli anche i contributi per il personaggio di Hunter, modellato su ispirazione di alcuni film Anni 50.

Allarme rosso, il set condiviso con Independence Day

Parte del set del film di Scott, uscito in sala nel 1995, è lo stesso usato l’anno successivo da Roland Emmerich per Independence Day con Will Smith. Il ponte dell’Alabama è stato infatti usato per la USS Georgia del cult di fantascienza.

Allarme rosso, le citazioni in film e canzoni

Il film di Scott ha fatto breccia nella cultura pop, tanto da apparire in varie citazioni negli anni seguenti. Su tutte, si ricorda la parodia che I Simpson hanno fatto della scena finale che vede l’affidamento del cane di Ramsey a un soldato. La puntata della nona stagione dal titolo Marinaio Homer ne riprende varie parti tra cui la discussione sulla guerra e il processo finale. Per quanto riguarda la musica, il gruppo metal Nightwish ha inserito la colonna sonora del film nel brano Crimson Tide and The Deep Blue Sea, unendola a quella di Blu Profondo.

Allarme rosso, incassi e riconoscimenti della critica

Realizzato con un budget di 53 milioni, il film ne ha guadagnati 91 soltanto in patria. Gli incassi totali al botteghino hanno raggiunto i 157 milioni di dollari, confermando anche le ottime recensioni della critica. Allarme rosso ha infatti ottenuto tre nomination ai premi Oscar nelle categoria montaggio, sonoro e montaggio sonoro. La soundtrack è opera di Hans Zimmer.