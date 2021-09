Allarme listeria, porchetta di Ariccia ritirata dai negozi

Allarme per un lotto di Porchetta di Ariccia Igp, venduta affettata e in confezioni sottovuoto da Fa.Lu.Cioli., marchio operante nel settore dei salumi fin dal 1917. L’avviso di richiamo, disposto in via precauzione dallo stesso produttore per il rischio microbiologico dovuto a possibile presenza di Listeria Monocytogenes, è stato emanato dal Ministero della Salute. La porchetta in questione è confezionata in buste sottovuoto da 180 grammi ciascuna: il lotto interessato dal provvedimento è il numero 270721, che ha come data di scadenza (o termine minimo di conservazione) il 25 ottobre 2021.

Porchetta di Ariccia, cosa è la listeria

Batterio presente normalmente in natura, la Listeria monocytogenes può contaminare diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli e carni poco cotte. Questo batterio è responsabile della listeriosi, ovvero l’intossicazione alimentare che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione del prodotto contaminato e che provoca, nella sua forma più tipica, la diarrea. In alcuni casi più gravi, ma bisogna specificare rari, la listeriosi può dare vita a encefaliti e meningiti e forme acute di sepsi.

Porchetta di Ariccia, l’avviso del Ministero della Salute

«Al fine di garantire la sicurezza dei suoi consumatori, si raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto con medesimo lotto di appartenenza, di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita», recita l’avviso di richiamo emesso dal Ministero della Salute: «Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 06/9330125 – info@falucioli.com».

Porchetta di Ariccia, le cose da sapere

Croccantezza della crosta, carne sapida è di colore fra il bianco e il rosa, arricchita dall’uso di rosmarino, pepe nero e aglio. Piatto a base di carne di maiale cotta, la Porchetta di Ariccia ha ottenuto il 14 giugno 2011 il riconoscimento di indicazione geografica protetta a livello europeo. Il metodo di produzione prevede una serie di passaggi importanti: secondo la tradizione solo le carcasse di animali femmine (dalla carne più magra e saporita) sono utilizzate. Disossate e condite, le carcasse devono presentarsi con le zampe anteriori, posteriori e/o testa. Il suo peso intero è tra 27 kg e 45 kg, mentre il peso del tronchetto (porzione della mezzena di suino) deve essere compreso tra 13 kg e 7 kg.