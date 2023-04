Domenica alle 15 scatterà un allarme su tutti i cellulari della Gran Bretagna

Un alert, un allarme, suonerà contemporaneamente domenica 23 su tutti i telefonini del Regno Unito: il motivo? Un’esercitazione che coinvolgerà l’intera popolazione a livello nazionale. Per qualche istante il cellulare non risponderà alle normali funzionalità, esattamente come previsto dal governo britannico. L’avviso sonoro rientra nel nuovo servizio pubblico di avvisi di emergenza, la cui sperimentazione avverrà su tutto il territorio del Regno Unito.

L’obiettivo dell’allarme sui cellulari in Gran Bretagna

C’è attesa dunque per la data fatidica dei test, fissata esattamente tra 5 giorni, quando tutti i telefonini presenti nel Paese inizieranno a vibrare e a notificare un allarme all’unisono. Dieci secondi durante i quali l’utente dovrà confermare di aver compreso la natura della notifica. Il device suonerà anche se è stato impostato il muto o il silenzioso.

Questa tipologia di servizio è già attivo in diversi paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Paesi Bassi e Giappone. L’utilizzo è servito per avvisare la popolazione di eventi meteorologici gravi, inondazioni, incendi, o imminenti terremoti, dando la possibilità ai cittadini di mettersi in salvo. Considerata l’eccezionalità della funzione, l’allarme verrà utilizzato solo se presente un reale rischio immediato per l’incolumità delle persone. La speranza è quella di non sentirlo suonare mai.

Il testo del messaggio inviato sui cellulari

Per chi si sta chiedendo quale sarà il contenuto del messaggio che verrà inviato alla cittadinanza, ecco il testo integrale (nella versione originale sarà in lingua inglese): «Questo è un test di Emergency Alerts, un nuovo servizio governativo del Regno Unito che ti avvisa se c’è un’emergenza pericolosa per la vita nelle vicinanze. In un’emergenza reale, segui le istruzioni nell’avviso per tenere te stesso e gli altri al sicuro. Visita gov.uk/alerts per maggiori informazioni. Questo è un test. Non è necessario intraprendere alcuna azione».

Per ricevere l’allarme sonoro non servono particolari dispositivi: basta avere un dispositivo Apple aggiornato ad iOS 14.5 o versioni successive o Android con Android 11 o versioni successive. Se non in possesso di un dispositivo compatibile, saranno diramati via SMS o tramite altri metodi, altri avvisi di emergenza, con l’ausilio della radio, della televisione e dei social. La notifica è completamente gratuita, e la ricezione automatica non può essere disattivata.